Grandi classici e sinergie musicali nel cuore di Salerno: arrivano i Salerno Summer Concerts

Il fascino della musica da camera incontra la suggestione della storia nel capoluogo salernitano. Dal 3 luglio all’8 agosto, il chiostro del Museo diocesano di Salerno si trasforma in un palcoscenico sotto le stelle per i Salerno Summer Concerts. Otto appuntamenti compongono una rassegna nata dalla collaborazione tra l’Associazione Gestione Musica e l’Associazione Alessandro Scarlatti, con il supporto di Salerno Classica. L’obiettivo dell’iniziativa è fare rete per diffondere la grande musica d’arte e avvicinare un pubblico eterogeneo e giovane a repertori di straordinaria bellezza.

Il concerto di apertura

L’inaugurazione è affidata a un duo d’eccezione venerdì 3 luglio alle ore 20:30. Il pianista Costantino Catena e il flautista Tommaso Rossi, direttori artistici delle rispettive associazioni, apriranno la rassegna celebrando Ludwig van Beethoven in vista del bicentenario della sua morte. Il programma della serata prevede l’esecuzione della Sonata in si bemolle maggiore WoO HA11, della celebre Sonata per pianoforte “Al chiaro di luna” e della Serenata in re maggiore op. 8 nella trascrizione di Theobald Böhm.

Un viaggio tra classica, cinema e Novecento

Il cartellone si sviluppa attraverso percorsi musicali variegati e affascinanti. Il 10 luglio l’Orchestra da Camera Fiorentina proporrà un omaggio al grande cinema, ripercorrendo le celebri colonne sonore di Morricone, Rota, Piovani e Bacalov. Il 12 luglio sarà la volta del violoncellista Danilo Squitieri in duo con il pianista Enzo Oliva, con un programma focalizzato su Beethoven, Cilea e Shostakovich.

La rassegna proseguirà il 17 luglio con la produzione coreutico-musicale di “El amor brujo” di de Falla e “Appalachian Spring” di Copland. Spazio poi ai quartetti e ai trii con il quartetto d’archi Musica Nova á Quattro il 19 luglio, il Trio De Feo il 24 luglio e l’ensemble misto di docenti e allievi di MusicaAlburni il 31 luglio. La chiusura dell’8 agosto vedrà sul palco l’Orchestra Salerno Classica, diretta da Francesco D’Arcangelo, per una serata interamente dedicata ai chiaroscuri sinfonici di Wolfgang Amadeus Mozart.