Luglio tra storia e leggenda: perché si chiama così e quali segreti nasconde il mese del sole

Luglio è il mese del sole a picco, del profumo di salsedine e delle giornate che sembrano non finire mai. Settimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano, deve il suo nome a Giulio Cesare, nato proprio in questo periodo nel 100 avanti Cristo. Prima della riforma cesariana, il mese era chiamato Quintilis, poiché era il quinto dell’antico calendario romano che iniziava a marzo. Oggi luglio rappresenta il cuore pulsante dell’estate, un periodo sospeso tra il desiderio di vacanza e il ritmo intenso della natura che offre i suoi frutti più dolci. Ma oltre alle spiagge affollate, questo mese custodisce storie, miti e tradizioni che meritano di essere riscoperti.

Il calendario di luglio è ricco di anniversari storici, eventi culturali e giornate internazionali che celebrano la creatività e i diritti.

2 luglio: Si corre il celebre Palio di Siena in onore della Madonna di Provenzano, una delle feste tradizionali più conosciute al mondo.

4 luglio: L’Independence Day negli Stati Uniti, che commemora l’adozione della Dichiarazione d’Indipendenza nel 1776.

6 luglio: Giornata mondiale del bacio, un’occasione nata per ricordare il valore di questo gesto d’affetto universale.

14 luglio: La presa della Bastiglia in Francia, evento simbolo della Rivoluzione Francese del 1789 e oggi festa nazionale.

20 luglio: L’anniversario dello sbarco sulla Luna. Nel 1969 l’astronauta Neil Armstrong calpestò per la prima volta il suolo lunare con la missione Apollo 11.

30 luglio: Giornata internazionale dell’amicizia, proclamata dalle Nazioni Unite per promuovere la cultura della pace tra i popoli.

Curiosità legate al mese del sole

Luglio è legato storicamente alla “canicola”, un termine che usiamo spesso per indicare il caldo soffocante. Questa espressione deriva dalla stella Sirio, la più luminosa della costellazione del Cane Maggiore (in latino Canicula). Gli antichi romani notarono che in questo periodo dell’anno Sirio sorgeva e tramontava con il Sole, credendo erroneamente che la vicinanza della stella sommasse il proprio calore a quello solare, provocando le temperature torride e la siccità.

Un’altra curiosità riguarda la natura: luglio è il momento ideale per ammirare le prime stelle cadenti dell’estate, le Delta Aquaridi, che raggiungono il picco a fine mese, anticipando lo spettacolo d’agosto. In agricoltura, invece, questo è storicamente il mese della mietitura del grano e della raccolta dei frutti estivi per eccellenza, come le pesche, i cocomeri e i fichi fioroni.

Proverbi e saggezza contadina

La tradizione popolare ha sempre guardato a luglio come a un mese cruciale per i raccolti. I proverbi legati a questi trentuno giorni ne descrivono l’intensità del calore e l’importanza del bel tempo.