Emergenza incendi: ecco come l’affronterà la Comunità Montana Calore Salernitano

Mezzi di ultima generazione utilissimi a contrastare la piaga degli incendi boschivi e un vigoroso piano di assunzioni per dare linfa vitale all’organico: la Comunità Montana Calore Salernitano si attiva per fronteggiare l’estate e non solo.

Parola al presidente, Carmine Casella

Il presidente dell’Ente, Carmine Casella, ha aperto le porte del Parco Mezzi della Comunità Montana Calore Salernitano con sede a Roccadaspide, un’area dotata di veicoli antincendio fondamentali per garantire la massima sicurezza dei territori e anche degli operatori che rischiano la vita intervenendo sulle emergenze.

Casella ha fatto il punto sulle attività annuali espletate con l’ausilio di nuovi operatori assunti a tempo indeterminato e ha parlato anche delle nuove assunzioni stagionali.