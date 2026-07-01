Gruppo Infante
Attualità

Emergenza incendi: ecco come l’affronterà la Comunità Montana Calore Salernitano

Il presidente Carmine Casella presenta il piano antincendio e le nuove assunzioni della Comunità Montana Calore Salernitano a Roccadaspide

Alessandra Pazzanese
Pegaso

Mezzi di ultima generazione utilissimi a contrastare la piaga degli incendi boschivi e un vigoroso piano di assunzioni per dare linfa vitale all’organico: la Comunità Montana Calore Salernitano si attiva per fronteggiare l’estate e non solo.

Parola al presidente, Carmine Casella

Il presidente dell’Ente, Carmine Casella, ha aperto le porte del Parco Mezzi della Comunità Montana Calore Salernitano con sede a Roccadaspide, un’area dotata di veicoli antincendio fondamentali per garantire la massima sicurezza dei territori e anche degli operatori che rischiano la vita intervenendo sulle emergenze.

Casella ha fatto il punto sulle attività annuali espletate con l’ausilio di nuovi operatori assunti a tempo indeterminato e ha parlato anche delle nuove assunzioni stagionali.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Infante
Rizzo gioielli
Balnaea
Piano di Zona S8
Centro Immobiliare Nunziata
Ricci Nutrizionista
Pegaso

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.