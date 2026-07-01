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Agropoli, AVIS: ecco il calendario con gli appuntamenti di luglio 2026 per la raccolta sangue

Ecco dove e quando si potrà donare il sangue

Redazione Infocilento
donazioni del sangue

La solidarietà non va in vacanza, soprattutto quando si parla di salute pubblica. Con l’arrivo dei mesi estivi, il fabbisogno di emocomponenti registra fisiologicamente un momento critico, ed è per questo che l’AVIS Comunale di Agropoli ODV ha ufficializzato il programma dettagliato delle donazioni. Grazie alla richiesta formalizzata dal presidente Rosario Capozzolo e prontamente autorizzata dal dott. Giovanni D’Arena, direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ASL Salerno, l’Unità di Raccolta potrà proseguire senza sosta la propria attività cruciale a supporto dei presidi sanitari del territorio.

L’associazione, attiva dal 1998 e punto di riferimento per la donazione volontaria nel Cilento, rinnova l’appello ai cittadini affinché partecipino numerosi: il fabbisogno di sangue resta costante e ogni donazione può contribuire a salvare vite.

Le raccolte presso la sede AVIS di Agropoli: Via Cannetiello 26

GIOVEDI02 LUGLIO 2026AVIS SEDE AGROPOLI
DOMENICA05 LUGLIO 2026AVIS SEDE AGROPOLI
LUNEDI06 LUGLIO 2026AVIS SEDE AGROPOLI
GIOVEDI09 LUGLIO 2026AVIS SEDE AGROPOLI
LUNEDI13 LUGLIO 2026 AVIS SEDE AGROPOLI
GIOVEDI16 LUGLIO 2026AVIS SEDE AGROPOLI
DOMENICA19 LUGLIO 2026AVIS SEDE AGROPOLI
LUNEDI20 LUGLIO 2026AVIS SEDE AGROPOLI
GIOVEDI23 LUGLIO 2026AVIS SEDE AGROPOLI
GIOVEDI30 LUGLIO 2026AVIS SEDE AGROPOLI

Raccolte con autoemoteca

DOMENICA05 LUGLIO 2026AVIS BATTIPAGLIA
DOMENICA12 LUGLIO 2026CAPACCIO
DOMENICA12 LUGLIO 2026OTTATI
DOMENICA19 LUGLIO 2026AUTOEMOTECA
DOMENICA26 LUGLIO 2026MONTECORICE
DOMENICA26 LUGLIO 2026PIAGGINE
VENERDI31 LUGLIO 2026ROCCADASPIDE

L’appello alla solidarietà

Donare sangue è un gesto semplice, ma di enorme valore. Ogni sacca raccolta rappresenta una possibilità concreta di aiuto per chi affronta emergenze, interventi chirurgici o terapie complesse.

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