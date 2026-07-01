Agropoli, AVIS: ecco il calendario con gli appuntamenti di luglio 2026 per la raccolta sangue

La solidarietà non va in vacanza, soprattutto quando si parla di salute pubblica. Con l’arrivo dei mesi estivi, il fabbisogno di emocomponenti registra fisiologicamente un momento critico, ed è per questo che l’AVIS Comunale di Agropoli ODV ha ufficializzato il programma dettagliato delle donazioni. Grazie alla richiesta formalizzata dal presidente Rosario Capozzolo e prontamente autorizzata dal dott. Giovanni D’Arena, direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ASL Salerno, l’Unità di Raccolta potrà proseguire senza sosta la propria attività cruciale a supporto dei presidi sanitari del territorio.

L’associazione, attiva dal 1998 e punto di riferimento per la donazione volontaria nel Cilento, rinnova l’appello ai cittadini affinché partecipino numerosi: il fabbisogno di sangue resta costante e ogni donazione può contribuire a salvare vite.

Le raccolte presso la sede AVIS di Agropoli: Via Cannetiello 26

GIOVEDI 02 LUGLIO 2026 AVIS SEDE AGROPOLI DOMENICA 05 LUGLIO 2026 AVIS SEDE AGROPOLI LUNEDI 06 LUGLIO 2026 AVIS SEDE AGROPOLI GIOVEDI 09 LUGLIO 2026 AVIS SEDE AGROPOLI LUNEDI 13 LUGLIO 2026 AVIS SEDE AGROPOLI GIOVEDI 16 LUGLIO 2026 AVIS SEDE AGROPOLI DOMENICA 19 LUGLIO 2026 AVIS SEDE AGROPOLI LUNEDI 20 LUGLIO 2026 AVIS SEDE AGROPOLI GIOVEDI 23 LUGLIO 2026 AVIS SEDE AGROPOLI GIOVEDI 30 LUGLIO 2026 AVIS SEDE AGROPOLI

Raccolte con autoemoteca

DOMENICA 05 LUGLIO 2026 AVIS BATTIPAGLIA DOMENICA 12 LUGLIO 2026 CAPACCIO DOMENICA 12 LUGLIO 2026 OTTATI DOMENICA 19 LUGLIO 2026 AUTOEMOTECA DOMENICA 26 LUGLIO 2026 MONTECORICE DOMENICA 26 LUGLIO 2026 PIAGGINE VENERDI 31 LUGLIO 2026 ROCCADASPIDE

L’appello alla solidarietà

Donare sangue è un gesto semplice, ma di enorme valore. Ogni sacca raccolta rappresenta una possibilità concreta di aiuto per chi affronta emergenze, interventi chirurgici o terapie complesse.