Agropoli, AVIS: ecco il calendario con gli appuntamenti di luglio 2026 per la raccolta sangue

La solidarietà non va in vacanza, soprattutto quando si parla di salute pubblica. Con l’arrivo dei mesi estivi, il fabbisogno di emocomponenti registra fisiologicamente un momento critico, ed è per questo che l’AVIS Comunale di Agropoli ODV ha ufficializzato il programma dettagliato delle donazioni. Grazie alla richiesta formalizzata dal presidente Rosario Capozzolo e prontamente autorizzata dal dott. Giovanni D’Arena, direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ASL Salerno, l’Unità di Raccolta potrà proseguire senza sosta la propria attività cruciale a supporto dei presidi sanitari del territorio.
L’associazione, attiva dal 1998 e punto di riferimento per la donazione volontaria nel Cilento, rinnova l’appello ai cittadini affinché partecipino numerosi: il fabbisogno di sangue resta costante e ogni donazione può contribuire a salvare vite.
Le raccolte presso la sede AVIS di Agropoli: Via Cannetiello 26
|GIOVEDI
|02 LUGLIO 2026
|AVIS SEDE AGROPOLI
|DOMENICA
|05 LUGLIO 2026
|AVIS SEDE AGROPOLI
|LUNEDI
|06 LUGLIO 2026
|AVIS SEDE AGROPOLI
|GIOVEDI
|09 LUGLIO 2026
|AVIS SEDE AGROPOLI
|LUNEDI
|13 LUGLIO 2026
|AVIS SEDE AGROPOLI
|GIOVEDI
|16 LUGLIO 2026
|AVIS SEDE AGROPOLI
|DOMENICA
|19 LUGLIO 2026
|AVIS SEDE AGROPOLI
|LUNEDI
|20 LUGLIO 2026
|AVIS SEDE AGROPOLI
|GIOVEDI
|23 LUGLIO 2026
|AVIS SEDE AGROPOLI
|GIOVEDI
|30 LUGLIO 2026
|AVIS SEDE AGROPOLI
Raccolte con autoemoteca
|DOMENICA
|05 LUGLIO 2026
|AVIS BATTIPAGLIA
|DOMENICA
|12 LUGLIO 2026
|CAPACCIO
|DOMENICA
|12 LUGLIO 2026
|OTTATI
|DOMENICA
|19 LUGLIO 2026
|AUTOEMOTECA
|DOMENICA
|26 LUGLIO 2026
|MONTECORICE
|DOMENICA
|26 LUGLIO 2026
|PIAGGINE
|VENERDI
|31 LUGLIO 2026
|ROCCADASPIDE
L’appello alla solidarietà
Donare sangue è un gesto semplice, ma di enorme valore. Ogni sacca raccolta rappresenta una possibilità concreta di aiuto per chi affronta emergenze, interventi chirurgici o terapie complesse.