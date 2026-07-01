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Sala Consilina: domani un minuto di silenzio per ricordare l’agente Francesco Imprezzabile

Il corpo di Polizia Locale si unisce al cordoglio per il collega di Milano deceduto in servizio, su invito del comandante Salvatore Della Luna Maggio

Erminio Cioffi

Il Corpo di Polizia Locale di Sala Consilina osserverà domani, 2 luglio, alle ore 11, un minuto di silenzio in memoria di Francesco Imprezzabile, l’agente della Polizia Locale di Milano deceduto in servizio lo scorso 22 giugno.

Le modalità dell’iniziativa

L’iniziativa, promossa dal Comando della Polizia Locale, coinvolgerà tutto il personale in servizio, compatibilmente con le esigenze operative, come segno di cordoglio, vicinanza e rispetto nei confronti del collega caduto nell’adempimento del proprio dovere.

Vicinanza alla famiglia e ai colleghi di Milano

Il momento di raccoglimento vuole esprimere la partecipazione al dolore della famiglia e del Corpo della Polizia Locale di Milano, riaffermando i valori di solidarietà, servizio e appartenenza che uniscono gli operatori di Polizia Locale.

L’invito alla massima partecipazione è stato rivolto dal comandante della Polizia Locale di Sala Consilina, il capitano Salvatore Della Luna Maggio.

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