Al mare gratis da Rutino: parte il servizio navetta estivo per residenti e turi

Con l’arrivo della stagione estiva, si rinnovano i servizi sul territorio cilentano per agevolare gli spostamenti verso le località balneari. Il Comune di Rutino ha ufficializzato l’attivazione di un servizio navetta gratuito per il mare, pensato per offrire un collegamento comodo, sicuro e accessibile a tutta la cittadinanza e ai visitatori. L’iniziativa coprirà un arco temporale di ben otto settimane di servizio, garantendo una continuità fondamentale per i mesi di punta della stagione balneare.

Il collegamento sarà operativo a partire dal 6 luglio e si estenderà fino al 28 agosto 2026. Secondo quanto pianificato dall’amministrazione locale, le corse saranno attive tutti i giorni feriali, con una programmazione strutturata per rispondere alle diverse esigenze dell’utenza. Il punto di partenza unico per tutte le tratte è stato individuato in Piazza Cetrangolo a Rutino, un luogo centrale e facilmente raggiungibile.

Il calendario delle partenze e l’alternanza degli orari

Per ottimizzare la gestione dei flussi, il calendario delle partenze prevede una precisa alternanza settimanale tra turni mattutini e turni pomeridiani:

Turno Mattina (Partenza ore 08:30): Sarà attivo nelle settimane dal 6 al 10 luglio, dal 20 al 24 luglio, dal 3 al 7 agosto e dal 17 al 21 agosto.

Sarà attivo nelle settimane dal 6 al 10 luglio, dal 20 al 24 luglio, dal 3 al 7 agosto e dal 17 al 21 agosto. Turno Pomeriggio (Partenza ore 15:00): Sarà attivo nelle settimane dal 13 al 17 luglio, dal 27 al 31 luglio, dal 10 Contro al 14 agosto e dal 24 al 28 agosto.

Come specificato dalle note informative del servizio, l’alternanza tra il turno mattutino e quello pomeridiano è stata predisposta in modo flessibile, poiché sarà definita in modo definitivo tenendo conto delle preferenze espresse dagli utenti, garantendo così la massima efficienza e rispondendo ai reali bisogni dei viaggiatori.