Cronaca

Paura sulla A2, camion in fiamme nei pressi dello svincolo di Montecorvino Pugliano

Paura sulla A2 del Mediterraneo: un camion va in fiamme in corsia sud vicino allo svincolo di Montecorvino Pugliano. Traffico bloccato e soccorsi sul posto

Ernesto Rocco
Incendio Pontecagnano

Attimi di paura questa mattina sull’Autostrada A2 del Mediterraneo. Lungo la corsia sud un camion ha improvvisamente preso fuoco.

L’incendio si è sviluppato a pochi metri dallo svincolo di Montecorvino Pugliano, innescando subito una situazione di forte emergenza.

Il tempestivo intervento dei soccorsi

L’autista è riuscito a fermarsi in tempo e ad accostare, riuscendo ad allontanare anche la motrice dal rimorchio per evitare conseguenze peggiori.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e gli uomini della Polizia Stradale per gestire la viabilità e mettere in sicurezza la carreggiata.

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