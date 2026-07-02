Paura sulla A2, camion in fiamme nei pressi dello svincolo di Montecorvino Pugliano

Attimi di paura questa mattina sull’Autostrada A2 del Mediterraneo. Lungo la corsia sud un camion ha improvvisamente preso fuoco.

L’incendio si è sviluppato a pochi metri dallo svincolo di Montecorvino Pugliano, innescando subito una situazione di forte emergenza.

Il tempestivo intervento dei soccorsi

L’autista è riuscito a fermarsi in tempo e ad accostare, riuscendo ad allontanare anche la motrice dal rimorchio per evitare conseguenze peggiori.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e gli uomini della Polizia Stradale per gestire la viabilità e mettere in sicurezza la carreggiata.