Salerno Pride 2026: presentato l’evento con Vladimir Luxuria madrina

Si è svolta questa mattina, alle ore 11.00, presso la Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione del Salerno Pride 2026, che quest’anno sceglie il claim “Senza esclusione di corpi”. Alla conferenza hanno preso parte il Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, l’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Salerno Paola De Roberto, il Consigliere del Comune di Salerno Fabio Polverino e il Presidente di Arcigay Salerno e portavoce del Salerno Pride Emanuele Avagliano, insieme ai rappresentanti delle associazioni aderenti e del comitato organizzatore.

Il sostegno delle istituzioni e la bandiera rainbow

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le rivendicazioni politiche della manifestazione, il percorso del corteo e le iniziative collaterali. Le istituzioni cittadine e provinciali hanno manifestato la propria vicinanza al Pride e alle sue istanze politiche, annunciando l’esposizione della bandiera rainbow sul Palazzo di Città e sulla sede della Provincia per l’intero fine settimana. Un gesto simbolico e politico che testimonia l’impegno nel contrasto alle discriminazioni e nella promozione dei diritti civili.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha espresso piena sintonia con i contenuti del documento politico del Salerno Pride, condividendone i principi e le finalità. Nel suo intervento ha ribadito la vicinanza dell’Amministrazione comunale ai temi dei diritti, dell’inclusione e del contrasto a ogni forma di discriminazione, sottolineando come le istituzioni debbano essere e rimanere laiche, garantendo pari dignità e tutela a tutte le persone, indipendentemente dall’orientamento sessuale, dall’identità di genere o da qualsiasi altra condizione personale.

Una comunità larga, plurale e determinata

Nel suo intervento, Emanuele Avagliano, presidente di Arcigay Salerno e portavoce del Salerno Pride, ha dichiarato: “Il Salerno Pride continua a essere uno spazio collettivo di partecipazione democratica. Con il claim “Senza esclusione di corpi” vogliamo affermare con chiarezza che nessuno deve restare ai margini. Oltre cento sigle tra associazioni, collettivi, movimenti, partiti e organizzazioni sindacali hanno sottoscritto la nostra piattaforma politica: questo racconta una comunità larga, plurale e determinata».

Avagliano ha inoltre evidenziato il valore della scelta istituzionale di esporre la bandiera rainbow, definendola un segnale importante di riconoscimento pubblico delle battaglie per i diritti e contro ogni forma di discriminazione. Durante la conferenza stampa è stato presentato il percorso del corteo, gli ospiti e la madrina dell’edizione 2026, Vladimir Luxuria, scrittrice, attivista per i diritti LGBTQIA+ ed ex parlamentare, da anni impegnata nella promozione dell’inclusione e nel contrasto alle discriminazioni. È stato inoltre presentato lo spot ufficiale del Salerno Pride 2026, che accompagnerà la comunicazione della manifestazione fino alla giornata di sabato.

Il percorso del corteo e la festa finale

L’appuntamento è fissato per sabato 4 luglio. Il concentramento è previsto alle ore 18.00 in Piazza Ferrovia, lato Corso Vittorio Emanuele. Il corteo attraverserà le principali strade cittadine per concludersi nella piazzetta antistante il Teatro Pasolini, lato lungomare, dove si terrà la festa finale con gli interventi delle associazioni, dei collettivi, dei movimenti, delle organizzazioni sindacali e delle forze politiche che hanno aderito e sottoscritto la piattaforma del Pride.

“Con oltre cento adesioni alla propria piattaforma politica, il Salerno Pride si conferma una delle più partecipate manifestazioni civili del territorio e uno degli appuntamenti più significativi nel panorama nazionale delle mobilitazioni per i diritti, l’uguaglianza e la giustizia sociale” conclude Avagliano. La giornata terminerà al Sea Garden Club dove si terrà il party ufficiale.