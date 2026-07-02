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Allerta meteo Gialla in Campania venerdì 3 luglio: i rischi e le zone coinvolte

La Protezione Civile ha emanato un'allerta meteo Gialla in Campania per venerdì 3 luglio. Ecco l'elenco delle zone interessate e i potenziali rischi idrogeologici sul territorio

Ernesto Rocco
Temporali

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato un’allerta meteo di colore Giallo valida dalle ore sei fino alla mezzanotte di domani, venerdì 3 luglio.

Temporali e rischio idrogeologico sul territorio

Si prevedono fenomeni temporaleschi caratterizzati da incertezza previsionale e si evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

Le zone interessate dall’avviso e le aree escluse

Lo scenario riguarda tutta la Campania, fatta eccezione per le seguenti aree: Zona 2 (Alto Volturno e Matese) e Zona 4 (Alta Irpinia e Sannio).

Le raccomandazioni della Protezione Civile ai Comuni

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti, secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.

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