Capaccio Paestum, oltre 30 milioni di euro di fondi extra comunali: ecco tutti gli interventi approvati

L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum traccia un bilancio decisamente positivo sul fronte del reperimento di risorse economiche extra comunali. Grazie a un lavoro sinergico tra il sindaco Gaetano Paolino, la giunta, i consiglieri comunali e gli uffici tecnici, l’ente è riuscito a intercettare una serie di fondi statali e regionali tramite la partecipazione a bandi e avvisi pubblici.

I finanziamenti ottenuti fino a questo momento raggiungono una cifra complessiva che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Si tratta di risorse destinate a cambiare il volto del territorio attraverso interventi che spaziano dalla viabilità alla sicurezza idrogeologica, fino all’adeguamento di strutture strategiche e impianti tecnologici.

Gli interventi sulla viabilità e sulle strutture storiche

Una parte significativa dei fondi regionali intercettati dall’amministrazione sarà investita nel miglioramento delle infrastrutture stradali e nel recupero del patrimonio immobiliare del comune. Per quanto riguarda la rete viaria, sono stati stanziati 1,5 milioni di euro per l’ultimo tratto di via Magna Graecia nella zona di Santa Venere, a cui si aggiunge un ulteriore finanziamento di 1,5 milioni di euro destinato a via Poseidonia nella località di Torre di Mare.

Sul fronte della riqualificazione delle strutture storiche e archeologiche industriali, spicca il finanziamento di 2,5 milioni di euro concesso dal ministero dell’Interno. Queste risorse saranno utilizzate specificamente per l’adeguamento sismico e strutturale del Next Ex Tabacchificio, situato nella località di Cafasso, un polo ormai centrale per gli eventi e la cultura del territorio.

Le risorse per l’ambiente e il risanamento idrogeologico

La quota più consistente dei finanziamenti ottenuti riguarda la tutela ambientale e la sicurezza del territorio. L’amministrazione ha infatti ottenuto 13.265.000 euro dalla Regione per i complessi interventi di risanamento idrogeologico del versante a monte dell’area cimiteriale del Capoluogo, un’opera fondamentale per garantire la messa in sicurezza dell’intera area.

Sempre in ambito ambientale e infrastrutturale, sono stati intercettati ben 9.260.000 euro provenienti dai fondi regionali del PR Campania FESR 2021-2027. Questo importo sarà interamente dedicato alla rifunzionalizzazione della rete fognaria e all’ammodernamento tecnologico del depuratore di Varolato, un intervento cruciale per l’efficienza dei servizi idrici cittadini.

Sport, innovazione tecnologica e beni confiscati

Gli investimenti toccano anche il settore sportivo e la modernizzazione della macchina amministrativa. Per lo stadio Mario Vecchio di Capaccio Scalo è stato ottenuto un finanziamento di 1 milione di euro finalizzato all’adeguamento e alla messa in sicurezza della struttura.

Sul piano dell’efficienza interna dell’ente, un bando del ministero della Funzione Pubblica ha fruttato un contributo di 141.060,87 euro che l’amministrazione impiegherà per l’acquisto di nuove tecnologie, arredi ergonomici e per un piano di riqualificazione organizzativa degli uffici. Infine, una somma di 200.000 euro è stata assegnata al comune per la riqualificazione e il riutilizzo dei beni confiscati presenti sul territorio.