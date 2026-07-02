Progetto “A mare tutti”: al via i tirocini per l’inclusione sociale e turistica nel Cilento

Hanno preso il via ieri, primo luglio, e continueranno fino al 20 luglio 2026 i tirocini di inclusione promossi dall’Ambito Territoriale Sociale S8.

Questi rientrano nel progetto finanziato dalla Regione Campania “A MARE TUTTI”, un’importante iniziativa finalizzata a promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità attraverso percorsi di tirocinio e di partecipazione attiva alla vita del territorio.

Venti tirocini tra inclusione e lavoro

Il programma prevede l’attivazione di 20 tirocini di inclusione sociale e lavorativa della durata di quattro mesi, nello specifico da luglio a ottobre 2026.

I tirocinanti saranno impegnati presso gli Info Point turistici dei Comuni costieri appartenenti all’Ambito S8: Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea e Pisciotta.

Autonomia e valorizzazione del territorio

L’obiettivo è creare una strategia ampia che offra un’opportunità concreta di crescita personale, acquisizione di competenze e valorizzazione delle capacità delle persone con disabilità, favorendone l’autonomia e l’inserimento nel contesto sociale e lavorativo.