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Progetto “A mare tutti”: al via i tirocini per l’inclusione sociale e turistica nel Cilento

Partiti i tirocini del progetto "A mare tutti" dell'Ambito S8. Venti persone con disabilità impegnate negli info point del Cilento per quattro mesi

Chiara Esposito
infopoint

Hanno preso il via ieri, primo luglio, e continueranno fino al 20 luglio 2026 i tirocini di inclusione promossi dall’Ambito Territoriale Sociale S8.

Questi rientrano nel progetto finanziato dalla Regione Campania “A MARE TUTTI”, un’importante iniziativa finalizzata a promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità attraverso percorsi di tirocinio e di partecipazione attiva alla vita del territorio.

Venti tirocini tra inclusione e lavoro

Il programma prevede l’attivazione di 20 tirocini di inclusione sociale e lavorativa della durata di quattro mesi, nello specifico da luglio a ottobre 2026.

I tirocinanti saranno impegnati presso gli Info Point turistici dei Comuni costieri appartenenti all’Ambito S8: Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea e Pisciotta.

Autonomia e valorizzazione del territorio

L’obiettivo è creare una strategia ampia che offra un’opportunità concreta di crescita personale, acquisizione di competenze e valorizzazione delle capacità delle persone con disabilità, favorendone l’autonomia e l’inserimento nel contesto sociale e lavorativo.

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