Vallo della Lucania, stop ai lavori per il nuovo Polo scolastico: spunta una falda acquifera imprevista

A Vallo della Lucania torna ad accendersi il dibattito cittadino sui lavori di ricostruzione del nuovo Polo Scolastico, che sorgerà dopo la demolizione dell’Istituto Torre-Parmenide.
Un’opera tanto attesa quanto importante, poiché rappresenta uno degli interventi più significativi sul fronte dell’edilizia scolastica del comprensorio cilentano. L’andamento dei lavori però, ha registrato grossi rallentamenti, oggi in fase di stallo a causa di una falda acquifera che non era stata considerata in fase di rilievi.
La posizione del Comune e il dialogo con il Ministero
Da Palazzo di Città arrivano ovviamente i giusti chiarimenti. L’amministrazione del Sindaco Sansone ha infatti chiarito l’interesse concreto affinché i lavori riprendano nel più breve tempo possibile.
Iolanda Molinaro, assessore alla pubblica istruzione, ha parlato di criticità in corso di risoluzione e di continui incontri, anche telematici, con il Ministero che rassicura la continuità dei lavori nonostante le scadenze.
“Le problematiche, anche se in maniera diversa, hanno interessato tutta Italia. La direzione dei lavori è stata affidata direttamente dal Ministero, ma resta vigile ed alta la nostra attenzione”, dichiara l’assessore.