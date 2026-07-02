Cronaca

Incendio a Eboli, fiamme distruggono il Panda Store: tratti in salvo dei bambini

Un violento incendio ha distrutto il Panda Store a Eboli. Evacuata una donna incinta e messi in salvo alcuni bambini dai carabinieri. Traffico in tilt

Antonio Elia

Momenti di paura nel pomeriggio in via Cupe Inferiore, dove un violento incendio ha completamente distrutto il Panda Store, negozio specializzato nella vendita di articoli cinesi. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sono divampate nel cortile antistante l’attività commerciale per poi propagarsi rapidamente, alimentate dalla presenza di materiale plastico e dal forte vento.

Il rogo ha in pochi minuti avvolto l’intero edificio con una densa colonna di fumo nero, destando forte preoccupazione tra i residenti della palazzina, in particolare per le famiglie che abitano ai piani superiori.

Il salvataggio dei residenti e la paura per le famiglie

La moglie del gestore del negozio, incinta al terzo mese, è riuscita ad allontanarsi quasi immediatamente dal locale, evitando conseguenze. Ai piani alti dell’edificio si trovavano invece una donna con alcuni bambini piccoli, che sono stati messi in salvo grazie al tempestivo intervento del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Eboli.

L’intervento dei vigili del fuoco e le operazioni di spegnimento

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco con numerose autobotti. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa del forte vento, che ha alimentato le fiamme e favorito la propagazione del fumo. La palazzina è stata rapidamente avvolta dalla nube nera sprigionata dall’incendio.

Per oltre due ore i Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Il materiale custodito all’interno del Panda Store è andato completamente distrutto.

Ripercussioni sulla viabilità e accertamenti in corso

Pesanti anche le ripercussioni sulla viabilità. Il traffico è rimasto paralizzato lungo via San Vito Martire, nei pressi dello svincolo autostradale e nella zona industriale, con inevitabili rallentamenti dovuti ai mezzi di soccorso e alle operazioni di emergenza.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

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