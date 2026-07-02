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Consac, piano estate: rete sotto controllo e servizi potenziati. Parla il presidente, Gennaro Maione

Estate senza rubinetti a secco nel Cilento e Vallo di Diano. Il Presidente di Consac, Maione: "Raccolti i frutti degli investimenti PNRR"

Chiara Esposito

La stagione estiva è iniziata e come ogni anno, è alta l’attenzione sulla gestione del servizio idrico. Con le alte temperature e con l’utenza più che raddoppiata, è fondamentale garantire continuità ed efficienza sul territorio del Cilento e Vallo di Diano.

Consac, che gestisce il sistema idrico-integrato nell’area, ha spiegato quanto l’impegno profuso in questi anni ha portato ad una erogazione costante senza alcuna diminuzione.

Gli investimenti e i progetti PNRR

Il potenziamento della rete è il risultato di una programmazione a lungo termine che sta per giungere a completamento, grazie anche ai fondi europei.

“È frutto degli ingenti investimenti che sono stati fatti negli anni e che stiamo facendo. Stiamo completando gli ultimi interventi del PNRR, come la condotta del Faraone”, afferma il Presidente Gennaro Maione.

Altro punto di orgoglio è che quest’anno non ci sono zone da tenere sotto controllo: la realizzazione di potabilizzatori e di nuove reti in aree poco servite, ci consentono di avere una distribuzione sufficiente sul territorio.

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