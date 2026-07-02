Cilento

Agropoli: Carmine Di Biasi riconfermato fiduciario CONI per il prossimo quadriennio

Il CONI Campania riconferma Carmine Di Biasi come fiduciario locale ad Agropoli per i prossimi quattro anni. Il commento del sindaco Mutalipassi

Raffaella Giaccio
Carmine Di Biasi

Carmine Di Biasi riconfermato dal Comitato Regionale Campania di Salerno del CONI nel ruolo di fiduciario locale per il prossimo quadriennio. Un incarico che rappresenta un importante attestato di fiducia nei confronti del suo costante impegno per la promozione dello sport sul territorio agropolese e non solo.

La riconferma assume un significato ancora più rilevante alla luce del percorso intrapreso negli ultimi anni. Con delibera della Giunta comunale del 26 settembre 2025, infatti, il comune di Agropoli gli aveva conferito un incarico di collaborazione professionale, a titolo gratuito, presso l’Ufficio Sport. Un contributo che ha accompagnato il lavoro dell’amministrazione comunale e che ha preceduto il prestigioso riconoscimento di Comune Europeo dello Sport 2027, ottenuto dalla città.

Il commento del sindaco Roberto Mutalipassi

«La riconferma di Carmine Di Biasi – dichiara il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi – è motivo di soddisfazione per tutta la nostra comunità. La sua competenza, la passione e la disponibilità dimostrate in questi anni rappresentano un valore aggiunto per la crescita dello sport cittadino. Siamo orgogliosi di aver potuto contare sul suo prezioso contributo e siamo certi che, anche nel nuovo mandato, saprà offrire un apporto determinante affinché Agropoli continui a essere protagonista nel panorama sportivo, a tutti i livelli.»

Si consolida così un percorso di collaborazione istituzionale orientato alla valorizzazione dello sport come strumento di crescita sociale, promozione del territorio e sviluppo delle nuove generazioni.

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