Inclusione e grani antichi: a Massascusa il laboratorio solidale “Impastiamo… la felicità”

Favorire l’inclusione attraverso il recupero delle antiche tradizioni culinarie cilentane. Con questo obiettivo l’Associazione Aba aiutiamo i bambini autistici OdV-ETS e LivingLabMDnet presentano il laboratorio inclusivo “Impastiamo… la felicità”, che si terrà sabato 11 luglio a partire dalle ore 10:00 in via Bonopra presso la sede operativa di ABA.

Il programma del laboratorio dei cavatelli

L’iniziativa, dedicata in particolare alle persone autistiche e ai loro genitori e aperta a tutti, prevede al mattino un laboratorio pratico per la preparazione dei cavatelli, la tipica pasta della tradizione locale.

Ad accompagnare i partecipanti in questo percorso sensoriale e manuale saranno Mariagrazia De Martino e un ospite d’ecccezione, il “Contadino Custode” Mario Manzo, che farà scoprire da vicino il valore e la storia della farina di grani antichi locali.

Un pranzo conviviale per fare comunità

La manifestazione non si limiterà alla sola attività didattica mattutina, ma si estenderà per l’intera giornata. Infatti, i partecipanti cucineranno e siederanno insieme a tavola per gustare i cavatelli preparati collettivamente.

Per valorizzare lo spirito di condivisione e di festa, il pranzo assumerà una formula conviviale: ogni partecipante potrà contribuire portando un dolce, bibite o vettovaglie varie da condividere con i presenti.

L’evento punta a stimolare lo sviluppo delle abilità manuali e a far rivivere l’antica tradizione della pasta fatta in casa, creando un’esperienza inclusiva capace di coinvolgere tutti i sensi e di unire la comunità in un momento di autentica socialità.

Informazioni e modalità di partecipazione

Per ragioni organizzative e logistiche, la prenotazione è obbligatoria entro il 9 luglio e l’evento prevede un massimo di 25 partecipanti. Per informazioni e per riservare i posti disponibili è possibile contattare i seguenti numeri telefonici:

Mariagrazia: 328 704 6903

Maurizio: 320 1970203