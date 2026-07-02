Cilento

Tragedia a Belvedere Marittimo, uomo investito da un Intercity: linea Tirrenica nel caos con ritardi fino a 140 minuti

Un drammatico incidente alla stazione di Belvedere Marittimo blocca la linea Tirrenica. Treni Alta Velocità, Intercity e Regionali registrano ritardi fino a 140 minuti e cancellazioni. I dettagli e i percorsi alternativi

Maria Emilia Cobucci
Treni

Un pesante rallentamento alla circolazione dei treni lungo la linea Tirrenica si è verificato a partire dalle ore 17:30 di questo pomeriggio. A determinare i notevoli ritardi dei treni è stata la tragedia avvenuta nella stazione di Belvedere Marittimo, dove un uomo è stato investito dal treno Intercity 724 diretto a Roma Termini.

Blocco del traffico e accertamenti dell’autorità giudiziaria

Il drammatico episodio ha determinato il blocco totale del traffico ferroviario nel tratto interessato dall’incidente, per permettere alle forze dell’ordine e all’autorità giudiziaria di effettuare i dovuti e necessari accertamenti.

Ritardi fino a 140 minuti e treni cancellati

Intanto consistenti ritardi, in alcuni casi anche di 140 minuti, hanno interessato i convogli di Alta Velocità, Intercity e Regionali in transito sulla linea Tirrenica, in entrambe le direzioni di marcia. In alcuni casi si sono registrate anche delle soppressioni di treni.

I provvedimenti di Trenitalia per i passeggeri

Trenitalia, per far fronte ai disagi, ha disposto tramite il suo sito ufficiale percorsi alternativi per tutti gli utenti che sono in viaggio. Al momento la circolazione è ancora fortemente compromessa.

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