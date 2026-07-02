Tempesta di fulmini sul Salernitano, saette illuminano la costa: cresce la preoccupazione ma è nell’ordinarietà

Un intenso fenomeno atmosferico sta interessando in queste ore il territorio salernitano, offrendo uno spettacolo visivo imponente ma anche fonte di apprensione per i cittadini. Una fitta tempesta di fulmini sta colpendo in particolare la fascia costiera, squarciando l’oscurità con una sequenza ininterrotta di saette.

L’evento non rappresenta un caso isolato. Nel corso della giornata odierna, analoghe manifestazioni meteorologiche sono state registrate in diverse aree del territorio nazionale, dove i fulmini hanno anticipato l’arrivo di rovesci temporaleschi di forte intensità.

Spettacolo e preoccupazione lungo il litorale

L’episodio, tuttora in corso, sta attirando l’attenzione di tantissime persone che si trovano all’aperto. Molti cittadini stavano cercando un momento di sollievo dalla forte calura estiva che ha caratterizzato gli ultimi giorni, ma si sono trovati costretti a cercare rapidamente un riparo.

Oltre all’impatto visivo, la situazione è resa complessa dalle condizioni climatiche della serata. Le temperature si mantengono infatti particolarmente elevate e il tasso di umidità è altissimo, impedendo un reale rinfrescamento dell’aria nonostante lo sviluppo dei nuclei temporaleschi.

Fenomeni intensi ma nella norma estiva

Le repentine variazioni meteorologiche e l’intensità delle scariche elettriche possono generare una naturale preoccupazione tra la popolazione, soprattutto per la rapidità con cui il cielo si è coperto.

Gli esperti invitano alla prudenza, specialmente per chi si trova in prossimità delle aree costiere o in spazi aperti, ma precisano che tali manifestazioni rientrano nel quadro dell’ordinarietà per questa stagione. I forti contrasti termici tra l’aria calda accumulata al suolo e le correnti più fresche in quota sono infatti la causa principale di queste spettacolari ma comuni tempeste estive.