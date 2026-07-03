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Ospedale San Luca, riapre la degenza ordinaria in oncologia: tornano i pazienti, ma resta il nodo del personale

Svolta all'ospedale San Luca: riapre il reparto di degenza ordinaria in oncologia e rientrano i pazienti trasferiti. Turni coperti dagli infermieri, ma manca ancora l'oss

Chiara Esposito
Ospedale Vallo

Pochi giorni fa la notizia della sospensione della degenza ordinaria del reparto di oncologia dell’ospedale “San Luca”, oggi uno spiraglio di luce.

La sospensione della degenza ordinaria, decisa a causa dell’assenza del personale infermieristico necessario per garantire l’assistenza h24, aveva infatti costretto la direzione sanitaria a trasferire i pazienti oncologici in altri reparti, pur mantenendo attivo il day hospital e la continuità delle terapie.

Il rientro dei pazienti e la copertura dei turni

Nella giornata di ieri, il reparto è stato riaperto e i pazienti trasferiti negli altri reparti (come chirurgia) sono stati riaccolti in oncologia. L’assistenza è stata coperta: presenti due infermieri per turno. Tuttavia, resta scoperta la figura dell’oss (operatore sociosanitario).

Le proteste dei cittadini e il nodo del personale

Un passo avanti che arriva dopo una serie di lamentele da parte dei cittadini che si sentivano privati di un importante diritto, quello alla salute. La mancanza di personale resta comunque un problema che richiede interventi concreti e stabili.

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