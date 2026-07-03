Furto lampo all’alba a Omignano Scalo, l’azione ripresa dalle telecamere

Un furto lampo consumato alle prime luci dell’alba, nel cuore di Omignano Scalo. L’episodio, avvenuto intorno alle 6 di questa mattina, si è consumato in una manciata di in via Nazionale.

La dinamica del colpo in pieno centro

L’azione si è svolta con estrema rapidità. Secondo quanto ricostruito anche grazie alle immagini dei sistemi di sicurezza, un giovane ha notato un’automobile in sosta all’esterno di un’abitazione privata. Il veicolo presentava un finestrino parzialmente abbassato, un dettaglio che è bastato al malvivente per agire: l’uomo ha introdotto il braccio nell’abitacolo, ha sbloccato la portiera dall’interno e si è introdotto rapidamente nel mezzo.

In circa due minuti, il soggetto ha setacciato l’auto portando via gli oggetti di qualche valore custoditi all’interno. Subito dopo, senza mostrare alcun timore per il passaggio di altri veicoli nella zona, ha tentato un secondo approccio con un’altra vettura parcheggiata vicino. Quest’ultima, tuttavia, è risultata chiusa, spingendo il giovane ad allontanarsi.

Le indagini e la reazione della vittima

L’intera sequenza è stata registrata dai circuiti di videosorveglianza. I filmati non solo hanno documentato i passaggi del furto, ma avrebbero anche ripreso in modo nitido il volto del responsabile. Elementi, questi, che sono ora al vaglio degli inquirenti: i carabinieri sono stati infatti prontamente informati dell’accaduto e hanno avviato le procedure per identificare il giovane.

L’episodio ha sollevato l’amarezza del proprietario del veicolo depredato. Oltre al danno subìto, l’uomo ha espresso forte contrarietà sia per la facilità con cui il ladro ha potuto operare indisturbato in un’area centrale, sia per la percezione di una risposta legislativa e penale non abbastanza incisiva nei confronti di reati di questa natura.