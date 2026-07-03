Incidenti e malori sulla A2 del Mediterraneo: traffico rallentato e due feriti ospedalizzati tra Eboli e Sicignano

Notte di interventi e disagi sull’autostrada A2 del Mediterraneo, dove nel giro di poche ore si sono verificati due distinti episodi che hanno richiesto l’intervento urgente dei soccorritori e delle forze dell’ordine nei pressi degli svincoli di Eboli e Sicignano degli Alburni.

Scontro tra due auto nei pressi di Eboli

Il primo sinistro stradale si è consumato durante la notte in direzione sud, precisamente nei pressi dello svincolo di Eboli. Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, due autovetture si sono scontrate violentemente.

A causa dell’impatto, il conducente di uno dei due veicoli ha riportato diversi traumi. Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente i sanitari dell’ambulanza della VOPI, i quali hanno prestato le prime cure all’automobilista prima di disporne il trasferimento all’ospedale di Eboli.

Gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale si sono occupati dei rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello schianto, mentre il personale dell’Anas ha lavorato per rimettere in sicurezza la carreggiata e ripristinare la normale circolazione stradale.

Malore alla guida per l’autista di un camion

Sempre nella serata di ieri, un secondo per mezzo d’emergenza è stato registrato nel tratto autostradale compreso tra Sicignano degli Alburni e Campagna. In questo caso, l’autista di un camion è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava alla guida del mezzo pesante.

L’uomo è riuscito a mantenere il controllo del veicolo il tempo necessario per accostare in sicurezza, evitando conseguenze peggiori per sé e per gli altri automobilisti in transito. Successivamente ha allertato la Centrale Operativa del 118, che ha inviato sul posto un’automedica e le squadre di soccorso della VOPI.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto dai medici, il camionista è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Salerno.