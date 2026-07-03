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Furti ad Agropoli, colpita l’agenzia Nunziata in piazza Vittorio Veneto: è allarme sicurezza

Nuovo furto nella notte nel centro di Agropoli: i ladri forzano l'ingresso del Centro Immobiliare Nunziata e fuggono con la refurtiva. Commercianti preoccupati per la sicurezza

Ernesto Rocco

Ancora furti ai danni delle attività commerciali di Agropoli. Nel corso della notte ignoti hanno colpito il Centro Immobiliare Nunziata, situato nella centralissima Piazza Vittorio Veneto.

La dinamica del colpo nella notte

Stando alle prime ricostruzioni, il colpo è avvenuto intorno alle 3. I malviventi, approfittando anche del rumore della pioggia e dei tuoni che incombevano sulla località cilentana, hanno forzato l’ingresso e sono riusciti ad accedere al locale. Una volta dentro, hanno rubato una bicicletta, un computer, un telefono e altri oggetti di valore.

La scoperta e le indagini dei carabinieri

La scoperta del furto è avvenuta questa mattina, quando i titolari si sono recati ad aprire l’attività e si sono trovati di fronte all’amara sorpresa. Purtroppo non hanno potuto fare altro che sporgere denuncia alle autorità competenti. L’auspicio è che si possano acquisire elementi utili alle indagini attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona.

Commercianti nel mirino: cresce la preoccupazione

Questo è soltanto l’ennesimo episodio ai danni di un’attività di Agropoli. Nelle scorse settimane erano già stati colpiti bar, ristoranti e panetterie del territorio. Tra i commercianti e i residenti l’allarme sicurezza cresce costantemente, con la richiesta di un maggiore controllo del territorio nelle ore notturne.

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