Controlli a Eboli: espulsioni, daspo e novità sul piano sicurezza per l’estate

Gli agenti di Polizia municipale, diretti dal comandante Daniele De Sanctis, hanno effettuato una serie di controlli coordinati con i Carabinieri nelle zone di Santa Cecilia e Campolongo. Le attività sono state mirate alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di spaccio, prostituzione e immigrazione clandestina. In totale sono state controllate e identificate 32 persone, tre delle quali sono risultate destinatarie di un ordine di espulsione pendente; per loro sono state già avviate le procedure di rimpatrio.

Durante le operazioni sono stati intercettati anche due soggetti di nazionalità straniera, già noti alle forze dell’ordine e coinvolti nella megarissa della scorsa settimana a Campolongo, i quali sono stati deferiti all’autorità giudiziaria. Sul fronte del contrasto alla prostituzione in attività sulla litoranea, tre donne sono state fermate, identificate, sanzionate e colpite da un provvedimento di Daspo con contestuale allontanamento.

Sicurezza stradale e piano movida per l’estate ebolitana

Nel frattempo, a seguito della delibera di giunta numero 94 del 2026, predisposta dall’assessorato retto da Antonio Corsetto, è stata completata la rottamazione di 13 veicoli considerati ormai rifiuti. L’operazione, che comportava costi elevati per l’ente, ha permesso al Comune di risparmiare almeno ventimila euro.

La giunta sta inoltre vagliando una nuova delibera per attivare un servizio congiunto di controllo del codice della strada, finalizzato al monitoraggio del tasso alcolemico e della movida nelle fasce orarie comprese tra le 19:00 e le 01:00. Questa iniziativa punta a mettere in sicurezza le serate ebolitane fino al mese di settembre. Sul fronte della viabilità, è in fase di aggiudicazione anche il bando da 63.000 euro per la segnaletica orizzontale e verticale, che consentirà il completamento e la sistemazione delle strade in tutta la città. A breve verranno predisposti anche i controlli specifici su bici elettriche e monopattini, in linea con le disposizioni ministeriali e l’adeguamento del codice della strada riguardante l’obbligo di contrassegno e assicurazione.

Monitoraggio ambientale e potenziamento della videosorveglianza

I controlli sul territorio proseguono anche sul fronte ecologico attraverso l’uso delle fototrappole, che hanno fatto registrare decine di sanzioni contro chi deturpa la città. Per rafforzare questa azione è stato attivato un accordo sperimentale con la sezione di Eboli del Corpo ecoforestale nazionale. Il servizio prevede il monitoraggio, il controllo e la salvaguardia ambientale del territorio comunale, con l’obiettivo di prevenire gli sversamenti illeciti di rifiuti, segnalare le criticità e promuovere la cultura del rispetto dell’ambiente.

Un altro tassello importante per la sicurezza urbana è rappresentato dall’aggiudicazione alla ditta S.E.T.I. della gara per la manutenzione della videosorveglianza cittadina. L’intervento risolverà le piccole imperfezioni tecniche esistenti, garantendo il pieno utilizzo di tutte le telecamere collocate nel comune.

L’assessore Corsetto si è detto molto soddisfatto del lavoro svolto: “I risultati dell’ultima settimana dimostrano che la nostra attenzione sul territorio è massima. Grazie alla sinergia tra la Polizia municipale, guidata dal comandante De Sanctis, e i Carabinieri, abbiamo sferrato un colpo importante al degrado e all’illegalità nelle zone di Santa Cecilia e Campolongo. L’identificazione di 32 persone, l’avvio dei rimpatri per tre clandestini e il deferimento dei responsabili della megarissa sono la prova che a Eboli non c’è spazio per l’anarchia”.

“La nostra attenzione sul territorio è massima”. Con queste parole anche il sindaco di Eboli, Mario Conte, ha commentato i recenti successi sul fronte dell’ordine pubblico nelle aree periferiche della città.

Per dare continuità a questi interventi, l’assessore Corsetto ha infine annunciato nuove richieste sul piano del personale: “Ho richiesto l’assunzione di almeno 8 agenti a tempo indeterminato tramite concorso pubblico e mobilità, oltre a quattro agenti a tempo determinato per garantire il servizio estivo”.