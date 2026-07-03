Vallo di Diano, al via la campagna antincendio boschivo: la svolta rosa e l’innovazione degli interinali

È partita ufficialmente il 1° luglio 2026 la campagna Antincendio Boschivo (AIB) della Comunità Montana “Vallo di Diano”. In campo 60 operatori con una grande prima assoluta. “Per la prima volta registriamo la presenza di una donna” rivendica con orgoglio Vittorio Esposito, presidente dell’Ente montano con sede a Padula. “Ma mi preme sottolineare anche l’innovazione di aver assunto questi operai a tempo determinato tramite le società di lavoro interinale: dimostriamo ancora una volta di essere all’avanguardia nel panorama regionale”.

Innovazione tecnologica con la piattaforma DSS Multirisk

L’attività di lotta attiva agli incendi sarà gestita dal COED di Padula che si avvarrà della nuova Piattaforma regionale DSS Multirisk, un sistema web progettato per assistere gli operatori regionali e comunali nella gestione e nel contrasto degli eventi calamitosi.

Organizzazione del servizio e dislocazione delle squadre

Il servizio AIB è un presidio fondamentale per la difesa dei boschi dai roghi estivi, garantito per 12 ore giornaliere, 7 giorni su 7, dalle 08:00 alle 20:00. Il piano conta su 12 squadre totali, organizzate in due turni e dislocate nei Nuclei Operativi del territorio: il NOED Padula, con 8 squadre; il NOED San Rufo – Centro Sportivo Meridionale, con 4 squadre.

Il ringraziamento alla struttura amministrativa

“Il nostro è stato un grande sforzo progettuale ed organizzativo” conclude il Presidente Esposito “e per questo mi preme ringraziare tutta la struttura amministrativa, dai dirigenti Donato Natiello (area Foreste) e Beatrice Simone (area finanze), a tutti i dipendenti dell’Ente”.

I numeri utili per segnalare gli incendi

Si rammenta che per la segnalazione di incendi si potrà usufruire dei seguenti contatti telefonici: