Incidente sulla via del mare a Castellabate: scontro tra auto e camion, un ferito lieve

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi sulla Via del Mare, dove si è registrato l’ennesimo incidente stradale. È accaduto tra San Marco e Santa Maria di Castellabate. Coinvolti nel sinistro un’auto e un camion. I due mezzi sono entrati in collisione per cause ancora in via di accertamento. Ad avere la peggio è stato l’automobilista che, per fortuna, ha riportato soltanto lievi ferite. Notevoli, invece, i danni alla vettura.

L’intervento dei soccorsi e i rilievi

Sul posto, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti gli uomini della polizia municipale di Castellabate. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le necessarie cure ai malcapitati. Gli uomini del soccorso stradale Rega hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’arteria e alla rimozione dei mezzi incidentati.

Il precedente sui tratti a rischio

Quello avvenuto oggi è soltanto l’ultimo incidente stradale che si verifica in questo tratto di strada, dove purtroppo in passato si sono registrati anche episodi più gravi. La sicurezza della via del mare resta al centro dell’attenzione per la frequenza di sinistri in quel particolare collegamento.