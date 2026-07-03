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Pollica lancia Bluera: un modello di transizione blu per proteggere il mare cilentano

Il Comune di Pollica guida il progetto Bluera insieme a 13 municipi costieri: nasce un'area marina sperimentale di 75 km per tutelare la biodiversità e combattere il cambio climatico

Manuel Chiariello
Acciaroli

Il Comune di Pollica, in collaborazione con la Regione Campania, ha dato vita all’ambizioso progetto “Bluera”, finalizzato a promuovere la transizione blu dei territori costieri per la salvaguardia e la conservazione del patrimonio ambientale, della biodiversità e per la corretta gestione degli ecosistemi marini.

I dettagli del progetto e i comuni coinvolti

Ad annunciarlo è il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, che sottolinea l’importanza di un unico grande contenitore in cui ricerca scientifica, innovazione e cultura si integrano per ridefinire il valore della risorsa più importante del pianeta: l’acqua.

Il progetto è finanziato attraverso il programma FEAMPA ed è sviluppato insieme ad altri tredici Comuni costieri. In quest’ottica, i primi passi da compiere vedono la realizzazione di un’Area marina a gestione sperimentale che interesserà ben 75 km di costa. Le azioni principali spazieranno dalla tutela della fauna ittica, attraverso il Piano di gestione dei piccoli pelagici, fino allo sviluppo di soluzioni innovative come il carbon capture naturale, che valorizza il ruolo ecologico della Posidonia nel trattenere l’anidride carbonica.

Il commento del sindaco Stefano Pisani

“Pollica si propone e vuole diventare un laboratorio a cielo aperto con l’obiettivo di creare prototipi virtuosi di sostenibilità, pronti ad essere applicati su larga scala nell’area del Mediterraneo e non solo”, spiega il primo cittadino Pisani.

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