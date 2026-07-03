Battipagliese, panchina a Gennaro Bruno: l’ex Catania è il nuovo allenatore bianconero

La Battipagliese è pronta a ripartire per una nuova stagione sportiva. A guidare la prima squadra il prossimo anno sarà Gennaro Bruno, 32 anni, allenatore con qualifica UEFA A, che arriva a Battipaglia dopo un percorso di crescita importante maturato tra Serie D e calcio professionistico.

L’ufficialità del nuovo tecnico è arrivata attraverso i canali social ufficiali del club bianconero, nel primo pomeriggio di oggi. Nonostante la giovane età, Bruno porta con sé un bagaglio di esperienze maturate negli ultimi anni all’interno di importanti realtà del calcio professionistico italiano, distinguendosi per competenza, preparazione e professionalità.

I successi con la Turris e le esperienze a Latina

La sua esperienza prende il via nella stagione 2017/2018 alla Turris, dove rimane per sei stagioni ricoprendo il ruolo di collaboratore tecnico e tattico della Prima Squadra. Nel corso della sua esperienza con il club corallino contribuisce alla vittoria del campionato di Serie D 2019/2020, che segna il ritorno della Turris tra i professionisti dopo diciannove anni. Con i corallini vive complessivamente tre stagioni in Serie D e tre in Lega Pro.

Successivamente entra a far parte dello staff tecnico del Latina, dove resta per due stagioni. Nel primo anno il club conquista l’accesso ai playoff di Lega Pro, mentre nella stagione successiva raggiunge una salvezza senza particolari affanni.

L’ultima stagione a Catania

Nell’ultima stagione approda al Catania, ricoprendo ancora il ruolo di collaboratore tecnico e tattico della Prima Squadra. Con gli etnei chiude il campionato al secondo posto e raggiunge la semifinale dei playoff per la promozione in Serie B.

Le prime parole di Mister Bruno: “Progetto serio, piazza calorosa”

“Quando è arrivata la chiamata della Battipagliese da parte del presidente M. Corrado non ci ho pensato due volte. Era un’occasione troppo importante per la crescita della mia carriera e la possibilità di lavorare in un club e in una città come Battipaglia ha fatto la differenza. — ha detto entusiasta Mister Bruno — Ho scelto la Battipagliese per la serietà del progetto e soprattutto per quella del presidente M. Corrado, con il quale condivido una visione calcistica e umana molto simile.”

L’appello ai tifosi: “Sarete il nostro dodicesimo uomo”

“Ai nostri tifosi posso garantire una squadra pronta a lottare allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. Se riusciremo a essere uniti — società, squadra e tifosi — daremo filo da torcere a qualsiasi avversario. I tifosi dovranno essere il nostro dodicesimo uomo. Negli anni mi ha sempre colpito il calore del pubblico della Battipagliese e sono convinto che, tutti insieme, potremo costruire qualcosa di importante. Non vedo l’ora di iniziare questo percorso insieme ai ragazzi. Uniti possiamo. Forza Battipagliese!”, ha aggiunto.