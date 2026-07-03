Piana del Sele

Crisi politica ad Eboli: si dimettono gli assessori del gruppo “La Città del Sele”

Terremoto politico a Eboli: dopo l'appello del sindaco Conte, gli assessori Polito e Marisei si dimettono per evitare il commissariamento

Antonio Elia
Municipio Eboli

La situazione politica nel Comune di Eboli attraversa una fase di profonda incertezza. A seguito dell’invito rivolto ieri, 2 luglio, dal sindaco avv. Mario Conte agli assessori in carica di rassegnare le proprie dimissioni, il gruppo consiliare “La Città del Sele” ha risposto ufficialmente alla richiesta.

Il gruppo ha ribadito la propria linea politica di “sostegno incondizionato” al Sindaco e alla maggioranza, sottolineando che tale decisione è stata presa con l’obiettivo di garantire al primo cittadino la necessaria “agibilità politica” per tentare di approvare il Rendiconto 2025, scongiurando così il rischio di commissariamento dell’Ente.

I nomi dei dimissionari

In coerenza con tale linea, in data odierna, 3 luglio 2026, è stata formalizzata la rinuncia agli incarichi da parte degli assessori in quota al gruppo:

  • “Lucilla Polito” ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Assessore.
  • “Salvatore Marisei” ha formalizzato la medesima rinuncia al proprio incarico.

La nota del gruppo consiliare è stata sottoscritta da “Antonio Alfano” e “Alessia Saveria Palma”.

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