Salerno, il Ruggi riparte: ecco la nuova direzione strategica

Inizia una nuova era per il Ruggi di Salerno. Si è presentata ufficialmente, questa mattina, presso l’aula Scozia dell’ospedale, la nuova Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Tra i presenti anche il Rettore dell’Università di Salerno, Virgilio D’Antonio, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale.

Emergenze, nuovi progetti e il nodo del nuovo ospedale

Il DG Nicola Cantone ha parlato della sua visione dicendosi anche ottimista sulla realizzazione del nuovo Ruggi, anche grazie al cambio dell’impresa che dovrà realizzare la struttura, la CMC di Ravenna.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati ufficialmente anche:

Sergio Russo (Direttore Amministrativo)

(Direttore Amministrativo) Concetta Sarnataro (Direttore Sanitario)

“Ripartiamo da dove eravamo rimasti. Ridiamo credibilità all’azienda”, ha dichiarato il DG Cantone nel corso del suo intervento.