Estate, l’operazione “Mari e laghi sicuri 2026” entra nel vivo: la Guardia Costiera di Palinuro presidia le coste h24

L’Estate 2026 è entrata nel vivo, così come l’operazione della Guardia Costiera “Mari e laghi sicuri 2026”, nata per garantire una stagione estiva serena e in piena sicurezza. Un’operazione che tiene impegnato h24 il personale delle Guardie costiere presenti su tutto il territorio, come sottolineato dal Tenente di Vascello dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, Samantha Losito.

La dichiarazione

“Siamo già entrati nel vivo dell’operazione ‘Mari e laghi sicuri 2026’ che ha avuto inizio lo scorso 16 giugno e terminerà il prossimo 20 settembre”, spiega il Comandante Losito. “Dunque abbiamo avviato tutte quelle procedure che sono ricomprese all’interno dell’operazione: quindi maggiore presenza lungo le coste e in mare per garantire la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela della sicurezza della navigazione”.

Consigli e regole per bagnanti e diportisti

Per vivere il mare in tranquillità, il rispetto delle norme e il buonsenso restano i fattori più importanti.

“È fondamentale, per tutti gli utenti, rispettare le regole di prudenza e di buon senso quando si vive il mare, sia che ci si trovi a bordo di un natante oppure lungo la costa”, afferma il Tenente di Vascello Losito. “A tal proposito grande attenzione deve essere rivolta alle norme di sicurezza vigenti che vengono pubblicate, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale, anche sul sito della Guardia Costiera. È opportuno dunque ricordare a tutti gli utenti e ai turisti di consultare le norme vigenti in materia nella zona dove decidono di trascorrere le vacanze”.

La tutela dell’Area Marina Protetta degli Infreschi e della Masseta

Un’altra azione importante messa in campo dalla Guardia Costiera di Palinuro è la tutela dell’ambiente, un impegno che non si ferma con la fine dell’estate.

“Nell’ambito della giurisdizione del Circondario marittimo di Palinuro abbiamo l”Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta’, inserita nel contesto più ampio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni”, ricorda il Comandante. “La tutela dell’ambiente è un altro target fondamentale per la Guardia Costiera, non solo per la stagione estiva ma durante tutto l’anno. Garantiamo l’osservazione di tutte le norme vigenti in materia di tutela dell’Ambiente”.

Emergenza in mare: i numeri utili da contattare

Infine, il Tenente ha ricordato quali sono i numeri da contattare nel caso in cui si dovessero ravvisare problemi in mare: il 1530 e il Numero Unico di Emergenza 112.

“Non bisogna esitare”, chiosa Losito. “Per qualsiasi emergenza bisogna contattare i numeri suddetti. Svolgiamo un servizio h24 sette giorni su sette”.