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Piano di Zona Ambito S8: al via il servizio di accoglienza emergenziale sul territorio

L'Ambito Territoriale Sociale S8 attiva il nuovo servizio di accoglienza emergenziale per senza fissa dimora e fragilità: ecco come funziona il sistema

Chiara Esposito
Mani di giovani

È attivo il nuovo servizio di accoglienza emergenziale promosso dall’Ambito Territoriale Sociale S8 per persone senza fissa dimora: si tratta di una misura innovativa finalizzata a garantire una risposta immediata alle situazioni di grave emergenza abitativa presenti sul territorio dell’Ambito, per persone senza fissa dimora.

Il servizio è stato istituito con l’approvazione di uno specifico Regolamento da parte del Coordinamento Istituzionale.

Come funziona il nuovo modello a voucher

Il nuovo modello supera il precedente sistema basato su una struttura dedicata e introduce un sistema di voucher che consentirà di ospitare temporaneamente le persone in condizioni di particolare fragilità presso strutture ricettive del territorio, assicurando interventi più rapidi, flessibili e uniformi.

L’Ambito ha destinato specifiche risorse al finanziamento del servizio, che saranno utilizzate esclusivamente per far fronte alle emergenze abitative, senza ripartizioni preventive tra i Comuni.

Chi può accedere al servizio?

Il voucher potrà essere riconosciuto a:

  • Persone senza dimora;
  • Soggetti vittime di sfratto esecutivo;
  • Casi di violenza di genere;
  • Anziani soli;
  • Giovani in uscita da comunità;
  • Più in generale, a tutte le situazioni di grave emergenza sociale valutate dal Servizio Sociale Professionale.

Modalità di attivazione dell’intervento

L’intervento garantirà un’accoglienza temporanea presso strutture ricettive convenzionate.

La procedura: L’attivazione del servizio sarà curata dagli Assistenti Sociali dei Comuni dell’Ambito, che procederanno alla valutazione del bisogno, all’individuazione della struttura ricettiva e alla richiesta di autorizzazione all’Ufficio di Piano, il quale provvederà alla verifica amministrativa e rilascio dell’autorizzazione.

Questo Servizio innovativo rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento della rete di protezione sociale del territorio, offrendo una risposta concreta, tempestiva e dignitosa alle persone che si trovano ad affrontare improvvise condizioni di estrema vulnerabilità.

Con questa nuova misura, l’Ambito S8 conferma il proprio impegno nel garantire interventi efficaci di inclusione e sostegno sociale, assicurando ai cittadini più fragili una presa in carico immediata e coordinata con i Servizi Sociali comunali.

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