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Litoranea tra Eboli, Battipaglia e Capaccio: alberi pericolanti e interventi bloccati, cresce la paura

Sicurezza a rischio sulla Litoranea tra Eboli, Battipaglia e Capaccio Paestum. Interventi sugli alberi bloccati e vigili del fuoco in azione: residenti e automobilisti chiedono lo sblocco urgente dei lavori

Antonio Elia
Taglio alberi in litoranea

Torna al centro dell’attenzione il tema della sicurezza lungo la Litoranea che collega i territori di Eboli, Battipaglia e Capaccio Paestum. L’intervento di taglio e messa in sicurezza degli alberi, atteso da tempo, risulta di fatto “bloccato”, alimentando le preoccupazioni di residenti e automobilisti.

Le criticità nelle traverse e i rischi per la circolazione

Particolarmente critica la situazione nelle traverse della Litoranea, dove, secondo le segnalazioni, non sarebbero stati effettuati gli interventi necessari per eliminare le condizioni di pericolo. Rami pericolanti e alberature che necessitano di manutenzione continuano a rappresentare un potenziale rischio per la circolazione.

L’intervento dei vigili del fuoco nella zona ebolitana

La situazione ha richiesto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, questa mattina nella zona ebolitana, chiamati per operazioni urgenti di messa in sicurezza. L’episodio riaccende il dibattito sulla necessità di un piano organico di manutenzione dell’area, soprattutto in vista dell’intensificarsi del traffico estivo lungo uno dei principali collegamenti della fascia costiera.

L’appello di residenti e operatori per sbloccare i lavori

Residenti e operatori chiedono ora che gli interventi vengano sbloccati rapidamente, per garantire la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni che ogni giorno percorrono la Litoranea.

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