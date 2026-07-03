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Saldi estivi al via: ecco cosa ne pensano i cittadini di Agropoli tra entusiasmo e scetticismo

Partono domani, sabato 4 luglio, i saldi estivi in Campania. Ad Agropoli i cittadini si dividono tra chi attende le promozioni e chi preferisce gli acquisti tutto l'anno

Alessandro Pippa

Al via la stagione dei saldi estivi in Campania. La data ufficiale di inizio è fissata per domani, sabato 4 luglio. Il periodo dedicato agli acquisti a prezzi ribassati si estenderà per una durata massima di 60 giorni. Al fine di garantire la trasparenza e la regolarità del mercato, la normativa regionale prevede inoltre il divieto assoluto di effettuare vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti il debutto ufficiale dei saldi.

Le reazioni dei consumatori e le opinioni ad Agropoli

Le telecamere di InfoCilento sono scese nelle strade di Agropoli per raccogliere a caldo le impressioni dei cittadini, delineando uno scenario di opinioni piuttosto variegate e contrastanti.

L’appuntamento estivo, come da tradizione, divide i consumatori in due precise categorie. Da un lato vi è chi dichiara di non attendere questo periodo per fare acquisti, ammettendo di preferire la continuità degli acquisti distribuiti durante tutto l’anno.

Dall’altro, si posizionano coloro i quali considerano i saldi come l’occasione ideale per rinnovare il guardaroba approfittando delle promozioni commerciali. Un dualismo che conferma come il rito dei saldi oscilli costantemente tra abitudini di consumo consolidate e la ricerca del massimo risparmio.

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