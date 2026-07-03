Al via l’InfoCilento Cup: tutto il grande beach soccer di Agropoli in diretta tv e streaming

Prende il via oggi ad Agropoli l’appuntamento più atteso dell’estate sportiva cilentana. Sulla spiaggia del Lido Azzurro si accendono i riflettori della InfoCilento Cup, il torneo di beach soccer che promette di regalare due settimane di grandissimo spettacolo, agonismo e divertimento. Fino al prossimo 15 luglio, la nostra emittente vi porterà nel cuore dell’evento per non farvi perdere nemmeno un minuto di questa entusiasmante competizione.

Un appuntamento da non perdere ogni sera

L’appuntamento è fissato per ogni sera, a partire dalle ore 20:45. La splendida cornice del Lido Azzurro farà da teatro a sfide avvincenti sulla sabbia, dove le squadre si contenderanno il trofeo a suon di gol e giocate spettacolari. Ma non si tratterà solo di sport: l’evento sarà una vera e propria festa dell’estate agropolese, capace di unire l’intrattenimento per le famiglie alla pura passione sportiva.

La nostra redazione garantirà una copertura totale del torneo. Oltre alla trasmissione integrale dei match, i telespettatori e gli utenti web potranno vivere l’atmosfera del campo grazie alle interviste esclusive raccolte a bordo campo, ai commenti a caldo dei protagonisti e agli approfondimenti prima e dopo il fischio d’inizio.

Come seguire i match in diretta

Per permettere a tutti gli appassionati, sia residenti che turisti, di seguire le vicende dell’InfoCilento Cup, abbiamo predisposto una copertura multipiattaforma. Sarà possibile seguire tutte le dirette serali attraverso tre modalità principali:

In televisione: sul canale 79 del digitale terrestre, per godersi lo spettacolo comodamente da casa.

sul canale 79 del digitale terrestre, per godersi lo spettacolo comodamente da casa. In streaming: sul nostro sito ufficiale www.infocilento.it, ideale per chi si trova fuori e vuole seguire i match da PC, smartphone o tablet.

sul nostro sito ufficiale www.infocilento.it, ideale per chi si trova fuori e vuole seguire i match da PC, smartphone o tablet. Sui social network: in diretta sulla pagina Facebook ufficiale di Infocilento, dove sarà possibile anche commentare le partite in tempo reale e interagire con gli altri tifosi.

L’appuntamento con le emozioni della InfoCilento Cup comincia questa sera alle 20:45. Non resta che sintonizzarsi per vivere insieme un’altra grande pagina di sport e divertimento nel Cilento.