Capaccio Paestum: tutto pronto per l’inaugurazione della “Spiaggia senza barriere” in località Laura

Domani mattina alle ore 9:00 sarà aperto ufficialmente al pubblico l’arenile attrezzato nell’ambito del progetto “Mare senza barriere”, dedicato al turismo accessibile e inclusivo. Lo hanno fatto sapere dal Comune di Capaccio Paestum, guidato dal Sindaco, Gaetano Paolino.

Si tratta di un progetto attivato con la sinergia dell’Ambito S7 del Piano di Zona con Roccadaspide ente capofila.

Servizi e accessibilità per un turismo inclusivo

Una spiaggia perfetta per l’accesso delle persone con disabilità dotata di:

Passerelle percorribili in carrozzina;

Speciali per sabbia e acqua;

Personale qualificato per l’accoglienza.

La nota della Casa Comunale

Dalla Casa Comunale hanno espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto:

“Un luogo pensato per tutti, senza distinzione, dove l’inclusione non è un’eccezione ma un principio. Non sono mancati gli ostacoli organizzativi, ma con impegno e determinazione siamo riusciti a portare a termine un progetto dal grande valore sociale e umano. L’obiettivo? Migliorare il servizio e fare di Capaccio Paestum un punto di riferimento per il turismo accessibile”.