Sviluppo territoriale e politiche agricole: a Pollica la quinta edizione della Summer school

Sarà il Paideia Campus di Pollica ad ospitare, dal 6 al 10 luglio, la quinta edizione della Summer School “Politiche integrate per uno sviluppo territoriale generativo”, promossa dall’Associazione Scientifica Centro di Portici, in collaborazione con il Future Food Institute, il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF).

La storia del master e l’evoluzione della formazione agraria

L’iniziativa rappresenta uno dei momenti centrali della 67ª edizione del Master in Politica Agraria, il più antico percorso di alta formazione italiano dedicato alle politiche agricole e allo sviluppo rurale. Nato nel 1959 presso la Facoltà di Agraria dell’Università Federico II alla Reggia di Portici, grazie a una convenzione con la Cassa per il Mezzogiorno, con il contributo del Ministero dell’Agricoltura e della Ford Foundation, il Master continua oggi a rappresentare un punto di riferimento nazionale per la formazione della classe dirigente chiamata a progettare il futuro delle politiche agricole e territoriali.

Promossa fin dalla sua prima edizione con il convinto sostegno dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, la Summer School rappresenta oggi un investimento strategico nella formazione di funzionari pubblici, amministratori, ricercatori e professionisti chiamati a progettare le politiche agricole e territoriali del futuro.

Il Paideia campus e il modello Pollica come laboratori di innovazione

Per il quinto anno consecutivo la Summer School trova casa al Paideia Campus, nel Castello dei Principi Capano, sede del Centro Studi Dieta Mediterranea “Angelo Vassallo” e laboratorio internazionale del Future Food Institute dedicato alla formazione, alla ricerca e alla sperimentazione di modelli di sviluppo fondati sull’ecologia integrale, sulla Dieta Mediterranea e sulla rigenerazione dei territori.

Al centro del confronto anche il Modello Pollica, oggi riconosciuto come una delle esperienze più innovative di rigenerazione territoriale ispirata alla Dieta Mediterranea, e il Future Food Institute, che attraverso il Paideia Campus ha trasformato il territorio in un laboratorio internazionale di innovazione, alta formazione e cooperazione, dove istituzioni, comunità, università e organizzazioni internazionali sperimentano nuovi modelli di sviluppo ecologico integrale.

I protagonisti del dibattito internazionale nel Cilento

Ad animare il confronto saranno alcuni dei principali protagonisti del dibattito internazionale, tra cui Pasquale Di Rubbo (Deputy Head of Unit, DG AGRI – Commissione Europea), David Laborde (Direttore Agrifood Economics Division, FAO), Stefano Pisani (Sindaco di Pollica e promotore del modello Pollica e del Masterplan Strategico Cilento Sud), Sara Roversi (Presidente del Future Food Institute e fondatrice del Paideia Campus) e Raffaele Zanoli (Università Politecnica delle Marche), tra i massimi esperti di Q-Methodology applicata alle politiche agroalimentari.

“Da sessantasette anni il Master in Politica Agraria accompagna l’evoluzione delle politiche agricole italiane. Oggi, di fronte alle grandi sfide della sicurezza alimentare, della crisi climatica, della competitività e dello spopolamento delle aree interne, la Summer School di Pollica rinnova questa missione, proponendosi come uno spazio di confronto tra ricerca, istituzioni e territori. Per cinque giorni il Cilento diventerà così un laboratorio internazionale dove elaborare nuove politiche pubbliche, sperimentare strumenti innovativi di governance e costruire una visione condivisa dello sviluppo, nella convinzione che il futuro dell’agricoltura europea dipenda sempre più dalla capacità di progettare territori resilienti, rigenerativi e orientati al bene comune.” – Prof. Teresa del Giudice, Federico II UNINA, Responsabile Scientifica della Summer School.