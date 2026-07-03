Alburni

Paura a Corleto Monforte, va alla ricerca di funghi e perde l’orientamento: 65enne salvato dopo ore di ricerche

Disavventura per un cercatore di funghi di Bellosguardo: decisivo l'intervento dei Vigili del Fuoco e dell'elicottero del reparto Volo di Salerno

Erminio Cioffi

Questa mattina tra i monti di Corleto Monforte, un uomo di 65 anni residente a Bellosguardo si è smarrito mentre era impegnato nella ricerca di funghi insieme al proprio cane.

Dopo diverse ore trascorse nei boschi, il cercatore ha perso l’orientamento e, resosi conto di non riuscire più a trovare la strada del ritorno, ha chiesto aiuto ai Vigili del Fuoco.

L’intervento dei soccorsi e l’impiego dell’elicottero

Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco supportati anche dall’elicottero del Reparto Volo di Salerno, che hanno avviato le ricerche nell’area montana.

Il ritrovamento a San Pietro al Tanagro

L’uomo è stato individuato in una zona impervia nel territorio di San Pietro al Tanagro. I soccorritori lo hanno raggiunto, verificando che fosse in buone condizioni di salute, per poi accompagnarlo in sicurezza a valle.

La vicenda si è conclusa senza conseguenze, ma con un grande spavento per il 65enne.

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