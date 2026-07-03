Alburni

Sant’Angelo a Fasanella in festa per i 105 anni di nonna Grazia

Con i suoi 105 anni è la cittadina più anziana del paese e figura tra le persone più longeve della Campania

Erminio Cioffi

Un traguardo straordinario per l’intera comunità di Sant’Angelo a Fasanella, che ha celebrato i 105 anni di Grazia Marmo, conosciuta da tutti come “Nonna Grazia”. Con i suoi 105 anni è la cittadina più anziana del paese e figura tra le persone più longeve della Campania.

La festa

Per rendere omaggio a questo importante compleanno, familiari, amici e amministrazione comunale hanno organizzato una festa ricca di affetto. Al centro della celebrazione una torta con la scritta “Centocinque”, simbolo di un traguardo davvero eccezionale.

Gli auguri del sindaco

A portare gli auguri dell’intera comunità è stato il sindaco Bruno Tierno, che ha definito Nonna Grazia “un esempio di forza, saggezza e dei valori di un tempo”, sottolineando come la sua lunga vita rappresenti una preziosa testimonianza della storia, della memoria e delle tradizioni del paese.

In un piccolo centro come Sant’Angelo a Fasanella, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il compleanno di Nonna Grazia è diventato un momento di festa collettiva e di orgoglio per tutta la comunità, che ha voluto stringersi attorno alla sua concittadina più anziana per festeggiare un traguardo raro e speciale.

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