Caggiano, al via la gara da 2 milioni per il nuovo palazzetto dello sport polifunzionale

Un passo avanti decisivo per il futuro del Palazzetto dello Sport di Caggiano. Il Comune ha annunciato l’avvio della gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione della struttura, con una procedura basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Un investimento di oltre 2 milioni di euro per il territorio

Si tratta di un intervento dal valore complessivo superiore ai 2 milioni di euro, destinato a restituire alla comunità un impianto completamente rinnovato, moderno e pienamente accessibile.

Una struttura polifunzionale e accessibile a tutti

Il nuovo palazzetto sarà concepito come una struttura polifunzionale: non solo spazio dedicato allo sport e alle attività scolastiche, ma anche luogo in grado di ospitare eventi culturali, concerti, manifestazioni pubbliche e momenti di aggregazione sociale. Particolare attenzione sarà dedicata all’accessibilità, con interventi mirati a garantire la piena fruizione degli spazi anche alle persone con disabilità.

L’amministrazione comunale sottolinea come l’opera rappresenti un investimento strategico per la crescita del territorio, sia dal punto di vista sportivo che sociale e culturale.

Il ruolo dell’ufficio tecnico e la fase operativa

Un ruolo centrale nel percorso amministrativo è stato riconosciuto all’Ufficio Tecnico Comunale, guidato dall’ingegnere Pasqualina Cafaro, che ha seguito le diverse fasi progettuali affrontando e superando criticità tecniche e gestionali. Ringraziamenti sono stati rivolti anche alla Cooperativa Sociale Iskra per il supporto logistico fornito.

Con l’avvio della gara, il progetto entra ora nella fase operativa, con l’obiettivo di restituire alla comunità una struttura rinnovata e funzionale, attesa da tempo dal territorio.