Sanità, piano estate ad Agropoli: arriva l’automedica rianimativa H24

L’Asl Salerno corre ai ripari per garantire la sicurezza sanitaria nel Cilento in vista del massiccio afflusso turistico estivo. Con un avviso interno firmato dai vertici aziendali, l’azienda sanitaria locale ha indetto una manifestazione di interesse straordinaria rivolta ai medici rianimatori per potenziare i servizi d’emergenza ad Agropoli.

L’iniziativa prevede il dispiegamento di anestesisti per assicurare una copertura totale, sette giorni su sette e 24 ore su 24, della postazione di automedica e per dare manforte al presidio locale.

Il piano di potenziamento per la stagione estiva

La riorganizzazione, che avrà carattere temporaneo, sarà attiva dal 15 luglio al 15 settembre 2026. La decisione nasce dalla necessità espressa dalla direzione del 118 di monitorare e tutelare un territorio che durante i mesi estivi registra un incremento esponenziale delle presenze. In attesa che si completi l’iter per l’istituzione del Pronto Soccorso vero e proprio presso il Presidio Ospedaliero di Agropoli, l’attivazione di questo servizio punta a blindare la rete dell’emergenza-urgenza.

Il provvedimento prevede il temporaneo impiego presso l’automedica di Agropoli degli specialisti attualmente in servizio a Vallo della Lucania in regime di attività intramuraria. Al contempo, si cercherà di integrare il personale per non sguarnire le due aree geografiche, mantenendo un equilibrio assistenziale senza duplicazioni.

Turni e compiti dei rianimatori sul territorio

I medici che risponderanno all’avviso opereranno su base volontaria e al di fuori dell’orario di lavoro ordinario. Il fabbisogno massimo stimato dall’Asl è di 6 unità equivalenti a tempo pieno, per un monte ore complessivo di 228 ore settimanali.

Le mansioni prevedono una priorità assoluta per gli interventi sul territorio disposti dalla Centrale Operativa del 118. Tuttavia, nei momenti in cui il mezzo sarà fermo e non impegnato in missioni, il personale garantirà un fondamentale supporto specialistico per le emergenze che giungono al Punto di Primo Intervento di Agropoli.

I professionisti riceveranno un compenso orario stabilito in 80,00 euro lordi omnicomprensivi, come previsto dai contratti collettivi nazionali per le prestazioni aggiuntive aziendali in presenza di carenze di organico.

Requisiti e modalità di partecipazione

La selezione è riservata esclusivamente ai dirigenti medici della disciplina di Anestesia e Rianimazione già assunti a tempo determinato o indeterminato presso l’Asl Salerno con rapporto esclusivo. Tra i requisiti figurano il pieno assolvimento dell’orario istituzionale, l’assenza di debiti orari e la regolarità con la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro.

La programmazione dei turni sarà gestita dal Direttore della U.O.C. 118 in sinergia con la Direzione Medica del presidio di Agropoli. Le istanze dovranno pervenire secondo il modello allegato all’atto, tramite posta elettronica aziendale, indicando specificamente l’oggetto richiesto per la fase estiva 2026.