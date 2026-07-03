Blackout a Sapri: mezza città al buio da oltre due ore, proteste e disagi per commercianti e turisti

Blackout in gran parte della città di Sapri. Da oltre due ore diverse zone della cittadina del Golfo di Policastro sono prive di corrente elettrica. Un disagio che nel pieno della serata ha colpito diverse attività commerciali che, allo stato dei fatti, si sono ritrovate senza corrente elettrica, con importanti ripercussioni su clienti e turisti.

Guasto nei pressi del Cineteatro Ferrari: si lavora al ripristino

Secondo una ricostruzione di quanto avvenuto, sembra che l’importante guasto riguardi una colonna della corrente elettrica presente vicino al Cineteatro Ferrari, nei pressi di Piazza Regina Elena. Nonostante le diverse segnalazioni effettuate e nonostante i tentativi da parte degli operai del servizio elettrico di riparare al danno, il blackout ancora persiste in diversi quartieri della città.

Esplode la protesta sui social

Tante le lamentele dei cittadini, e dei titolari delle attività commerciali, che in breve tempo si sono susseguite sui social per denunciare una situazione che persiste da troppo tempo.