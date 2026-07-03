Attualità

Blackout a Sapri: mezza città al buio da oltre due ore, proteste e disagi per commercianti e turisti

Guasto nei pressi di Piazza Regina Elena: disagi per commercianti e turisti nel pieno della serata, mentre i tecnici sono ancora al lavoro

Maria Emilia Cobucci

Blackout in gran parte della città di Sapri. Da oltre due ore diverse zone della cittadina del Golfo di Policastro sono prive di corrente elettrica. Un disagio che nel pieno della serata ha colpito diverse attività commerciali che, allo stato dei fatti, si sono ritrovate senza corrente elettrica, con importanti ripercussioni su clienti e turisti.

Guasto nei pressi del Cineteatro Ferrari: si lavora al ripristino

Secondo una ricostruzione di quanto avvenuto, sembra che l’importante guasto riguardi una colonna della corrente elettrica presente vicino al Cineteatro Ferrari, nei pressi di Piazza Regina Elena. Nonostante le diverse segnalazioni effettuate e nonostante i tentativi da parte degli operai del servizio elettrico di riparare al danno, il blackout ancora persiste in diversi quartieri della città.

Esplode la protesta sui social

Tante le lamentele dei cittadini, e dei titolari delle attività commerciali, che in breve tempo si sono susseguite sui social per denunciare una situazione che persiste da troppo tempo.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.