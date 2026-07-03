Rimini incorona l’agropolese Carmen Serra: bronzo nazionale e 16 finali su 16 per l’Asd Evergym di Agropoli

Un risultato che resterà impresso nella storia dell’ASD EVERGYM. La società agropolese ha vissuto una delle pagine più emozionanti del proprio percorso sportivo in occasione dei Campionati Nazionali di Ginnastica Ritmica disputati a Rimini, conquistando un clamoroso en plein: tutte le 16 ginnaste qualificate alla competizione nazionale hanno ottenuto l’accesso alle rispettive finali.

Un traguardo eccezionale che testimonia la qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra, la crescita tecnica delle atlete e la solidità di un progetto sportivo costruito con impegno, competenza e passione.

Carmen Serra sul podio nazionale: bronzo nella specialità palla

A rendere ancora più prestigiosa la spedizione è stata la splendida prestazione dell’agropolese Carmen Serra, protagonista assoluta nella specialità palla, categoria LB2 Senior, dove ha conquistato una meritatissima medaglia di bronzo nazionale. Con un esercizio elegante, preciso e ricco di contenuti tecnici, Carmen ha saputo affrontare con grande maturità la pressione della competizione, imponendosi tra le migliori ginnaste italiane e salendo sul terzo gradino del podio.

La manifestazione di Rimini ha visto confrontarsi le migliori atlete provenienti da tutta Italia, in un contesto di altissimo livello tecnico. In questo scenario, le ginnaste dell’ASD EVERGYM hanno dimostrato carattere, determinazione e una preparazione impeccabile, distinguendosi in tutte le specialità: corpo libero, fune, cerchio, palla e clavette, oltre alle competizioni di squadra e d’insieme.

Il dato che rende ancora più straordinario il risultato è proprio la percentuale di qualificazione: sedici ginnaste presenti e sedici finali conquistate. Un percorso netto che rappresenta motivo di orgoglio per l’intera società e conferma il valore di un gruppo che continua a crescere stagione dopo stagione.

Tutte le ginnaste dell’ASD EVERGYM protagoniste a Rimini

Le protagoniste di questa straordinaria impresa sono:

Abate Emilia

Alfieri Gaia

Amato Sara

Astore Nicole

Barra Elisa

Cucco Marina

De Vita Arianna

Ferrarese Rossella

Lo Schiavo Anna

Marrocco Chiara

Mitrano Rosaluz

Polichetti Alessandra

Polichetti Ludovica

Serra Carmen (medaglia di bronzo nazionale)

Stolbeska Sofia

Vessicchio Giorgia

Grande la soddisfazione espressa dalla società al termine della manifestazione:

“Vedere tutte le nostre sedici ginnaste conquistare la finale e festeggiare il podio nazionale di Carmen Serra è un’emozione indescrivibile. Questo risultato è il frutto di mesi di sacrifici, allenamenti e passione. Ogni atleta ha dato il massimo, dimostrando che con il lavoro di squadra e la dedizione si possono raggiungere traguardi straordinari. Siamo orgogliosi di ciascuna di loro e di tutto lo staff tecnico che ha reso possibile questa impresa.”

L’ASD EVERGYM torna così da Rimini con un bilancio eccezionale: una medaglia nazionale, sedici finali conquistate su sedici partecipanti e la consapevolezza di rappresentare ormai una delle realtà più competitive della ginnastica ritmica. Un successo che premia il lavoro svolto ogni giorno in palestra e che pone solide basi per continuare a sognare traguardi sempre più prestigiosi.