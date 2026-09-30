Sapri, incidente sul lavoro: operaio travolto da bitume caldo, trasferito al Cardarelli

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nelle prime ore del pomeriggio odierno a Sapri, in via Granozio, nei pressi della centrale via Kennedy. A rimanere coinvolto nel terribile incidente è stato un 47enne originario di Roccagloriosa, operaio di una ditta del potentino presente nella cittadina spigolatrice per interventi di sistemazione del manto stradale.

La dinamica dell’incidente in via Granozio

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 47enne era alla guida di un Bobcat quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è fuoriuscito dalle guide sulle quali si trovava ed è finito sulla carreggiata, determinando la caduta dell’operaio. Contestualmente, l’uomo è stato ricoperto dal bitume caldo contenuto nella benna del macchinario. Ad allertare prontamente i soccorsi sono stati i colleghi di lavoro, che hanno contattato tempestivamente il 118.

I soccorsi e il trasferimento d’urgenza al Cardarelli di Napoli

I medici e i sanitari giunti sul posto hanno celermente trasferito il 47enne presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Immacolata” di Sapri. L’operaio è stato subito preso in carico dai medici del nosocomio del Golfo di Policastro che lo hanno stabilizzato, per poi predisporre l’immediato trasferimento in elisoccorso presso il Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cardarelli di Napoli. L’uomo ha riportato gravi ustioni agli arti superiori e al volto, lesioni tali da renderne necessario il ricovero presso una struttura specializzata. La prognosi resta riservata.

Rilievi e indagini dei Carabinieri sul luogo del sinistro

Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente i Carabinieri della Stazione Locale, guidati dal Luogotenente Pietro Marino, per i necessari rilievi volti a stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’area dell’intervento rimane al momento interdetta per consentire il proseguimento degli accertamenti del caso.