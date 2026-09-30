Incidente sulla Statale 18 a Omignano Scalo: ferito un giovane

Un impatto tra un’automobile e una motocicletta si è verificato lungo la Strada Statale 18, all’altezza di Omignano Scalo. Nello scontro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha avuto la peggio un giovane del posto di quasi diciotto anni.

La dinamica dell’impatto sulla Statale 18

Il sinistro è avvenuto nel tratto stradale che attraversa il comune di Omignano. Per ragioni ancora al vaglio delle autorità competenti, la moto e l’auto sono entrate in collisione. L’urto violentissimo ha sbalzato il conducente della due ruote, che è finito rovinosamente contro il guard rail a margine della carreggiata. Immediatamente è stato lanciato l’allarme alla centrale operativa del 118 e alle forze dell’ordine.

L’intervento tempestivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale

La macchina dei soccorsi si è mossa con estrema rapidità. Sul luogo dell’incidente è intervenuta nel giro di pochi minuti un’ambulanza. I sanitari hanno prestato le prime cure al ragazzo, riscontrando un politrauma. Vista la gravità delle lesioni, è stata disposta la classificazione in codice rosso ed è sopraggiunta anche un’automedica per coadiuvare le operazioni di stabilizzazione. Dopo le manovre praticate sul posto, il giovane è stato trasferito d’urgenza a bordo dell’ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per gli accertamenti diagnostici e le cure specialistiche del caso.

I rilievi dei Carabinieri per accertare le responsabilità

La circolazione lungo la Strada Statale 18 ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia competente per territorio. Gli uomini in divisa hanno effettuato i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e ad attribuire eventuali responsabilità.