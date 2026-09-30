Cilento

Incidente sulla Statale 18 a Omignano Scalo: ferito un giovane

Scontro tra auto e moto sulla Statale 18 a Omignano Scalo. Un diciottenne del posto è grave in ospedale: soccorso in codice rosso e politrauma

Di:
Ernesto Rocco
Di:Ernesto Rocco
Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
Segui
Incidente sulla Statale 18 a Omignano Scalo: ferito un giovane

Un impatto tra un’automobile e una motocicletta si è verificato lungo la Strada Statale 18, all’altezza di Omignano Scalo. Nello scontro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha avuto la peggio un giovane del posto di quasi diciotto anni.

La dinamica dell’impatto sulla Statale 18

Il sinistro è avvenuto nel tratto stradale che attraversa il comune di Omignano. Per ragioni ancora al vaglio delle autorità competenti, la moto e l’auto sono entrate in collisione. L’urto violentissimo ha sbalzato il conducente della due ruote, che è finito rovinosamente contro il guard rail a margine della carreggiata. Immediatamente è stato lanciato l’allarme alla centrale operativa del 118 e alle forze dell’ordine.

Leggi anche:

San Carlo Acutis, a Centola arriva la reliquia del giovane beato
Aree interne in Campania: persi 37 mila residenti in dodici anni. Flessioni maggiori nel Cilento interno
Firmato l’accordo tra Cilento e Kazakistan per valorizzare il territorio. Parlano i sindaci di Roccagloriosa e Celle di Bulgheria

L’intervento tempestivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale

La macchina dei soccorsi si è mossa con estrema rapidità. Sul luogo dell’incidente è intervenuta nel giro di pochi minuti un’ambulanza. I sanitari hanno prestato le prime cure al ragazzo, riscontrando un politrauma. Vista la gravità delle lesioni, è stata disposta la classificazione in codice rosso ed è sopraggiunta anche un’automedica per coadiuvare le operazioni di stabilizzazione. Dopo le manovre praticate sul posto, il giovane è stato trasferito d’urgenza a bordo dell’ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per gli accertamenti diagnostici e le cure specialistiche del caso.

I rilievi dei Carabinieri per accertare le responsabilità

La circolazione lungo la Strada Statale 18 ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia competente per territorio. Gli uomini in divisa hanno effettuato i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e ad attribuire eventuali responsabilità.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.