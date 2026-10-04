Incidente sulla Cilentana: traffico bloccato e disagi alla circolazione

Un nuovo incidente stradale si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 17, lungo la strada statale Cilentana. Il sinistro è avvenuto all’altezza dello svincolo per Prignano Cilento e ha visto coinvolte due automobili, una Ford Fusion e una Citroen C3. L’impatto ha reso la carreggiata completamente impercorribile, generando pesanti ripercussioni sulla circolazione e code in entrambe le direzioni per gli automobilisti in transito.

I soccorsi e la situazione dei feriti

Immediato l’intervento sul posto delle forze dell’ordine e dei soccorritori sanitari. I carabinieri della compagnia di Agropoli sono intervenuti per gestire la viabilità, effettuare i rilievi di rito e accertare le responsabilità, restando da chiarire se l’impatto sia scaturito da una manovra azzardata da parte di uno dei conducenti.

I sanitari del 118, giunti con un’ambulanza della misericordia, hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte. Fortunatamente, nonostante la violenza dello scontro e i ingenti danni materiali riportati dai due veicoli, gli occupanti non hanno riportato ferite gravi.

La questione della sicurezza stradale nell’area

L’episodio odierno riaccende inevitabilmente i riflettori sulla sicurezza lungo l’arteria stradale cilentana, teatro in passato di eventi analoghi anche con conseguenze drammatiche. Residenti e pendolari tornano a segnalare la criticità del tratto stradale, chiedendo interventi mirati per la prevenzione e il controllo della velocità.

Spetterà ora agli inquirenti completare la ricostruzione della dinamica esatta dell’accaduto per accertare eventuali responsabilità.