Cronaca

Incidente ad Atena Lucana sulla SS19, scontro tra due auto: ferita una ragazza

Ferita una ragazza del posto, soccorsa e trasferita in ospedale. I Carabinieri al lavoro per chiarire la dinamica

Di:
Erminio Cioffi
Incidente ad Atena Lucana sulla SS19:

Incidente stradale questa sera lungo la Strada Statale 19, nel territorio di Atena Lucana. Per cause ancora in corso di accertamento, una Peugeot e una Porsche si sono scontrate.

I soccorsi e i feriti

A bordo della Porsche si trovava una persona residente a Polla, mentre sulla Peugeot viaggiava una giovane di Atena Lucana, che ha avuto la peggio nell’impatto. La ragazza è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale del 118, che ha provveduto al suo trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

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L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. Le cause dello scontro restano al momento da chiarire.

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