Sapri, incendio al torrente Brizzi, possibile natura colposa: scoperta occupazione abusiva

L’incendio che lo scorso fine settimana ha interessato il lato destro del torrente Brizzi, a Sapri, ha richiesto l’intervento tempestivo non solo dei Vigili del Fuoco, ma anche dei Carabinieri Forestali di Sapri.

I militari, diretti dal Maresciallo ordinario Luigi Di Berardino, oltre a coordinare le complesse operazioni di spegnimento si sono occupati in prima persona dell’evacuazione dell’area interessata dalle fiamme per garantire la sicurezza dei cittadini.

I rilievi tecnici: ipotesi incendio colposo

Successivamente, i Carabinieri Forestali hanno proceduto con i necessari rilievi tecnici sul sito del rogo. Utilizzando il metodo delle evidenze fisiche (MEF), i militari hanno raccolto elementi dai quali è emersa una possibile natura colposa dell’incendio.

Scoperto demanio abusivo durante i controlli

Ulteriori accertamenti effettuati sul posto dai militari hanno evidenziato, inoltre, una seconda illegalità: la presenza di un’occupazione abusiva del suolo demaniale da parte di una ditta.

Nei prossimi giorni, seguiranno ulteriori accertamenti da parte delle Forze dell’ordine volti alla bonifica dell’area e all’individuazione dei responsabili dell’occupazione del suolo.