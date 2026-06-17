Filiera bufalina e sostenibilità: a Salerno la presentazione del report sulle opportunità di innovazione per la Piana del Sele

Venerdì 19 giugno, alle ore 11.00, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Salerno, sarà presentato il report “Filiere sostenibili della Piana del Sele – Filiera Bufalina”, realizzato da Fondazione Symbola insieme a BCC Campania Centro, BCC Capaccio Paestum Serino e BCC Magna Grecia, con la collaborazione di Coldiretti e Confagricoltura.

Lo studio: tecnologie e buone pratiche per il comparto

Lo studio analizza le principali soluzioni e tecnologie innovative in grado di accompagnare la transizione sostenibile della filiera bufalina, uno dei comparti più rappresentativi dell’economia agroalimentare campana. Il lavoro individua oltre trenta strumenti e buone pratiche per migliorare l’efficienza produttiva, ridurre l’impatto ambientale e accrescere la competitività delle imprese.

Il programma e i relatori dell’incontro

Ad aprire i lavori saranno:

Ermete Realacci , presidente della Fondazione Symbola

, presidente della Fondazione Symbola Camillo Catarozzo , presidente di BCC Campania Centro

, presidente di BCC Campania Centro Rosario Pingaro , presidente di BCC Capaccio Paestum e Serino

, presidente di BCC Capaccio Paestum e Serino Pasquale Lucibello, vicepresidente vicario di BCC Magna Grecia

Il report sarà illustrato da Marco Frey, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Symbola.

Al confronto parteciperanno inoltre:

Angelica Agosta , presidente e cofondatrice di Aionergy e componente del Comitato Scientifico della Fondazione Symbola

, presidente e cofondatrice di Aionergy e componente del Comitato Scientifico della Fondazione Symbola Lazzaro Iemma , responsabile nazionale FNC bufalina Confagricoltura

, responsabile nazionale FNC bufalina Confagricoltura Gaetano Locci , responsabile amministrativo del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP

, responsabile amministrativo del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP Luigi Frunzo, consulente scientifico di Rienergy E.S.Co.

Le conclusioni saranno affidate a Fulvio Bonavitacola, assessore della Regione Campania alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico, e ad Andrea Prete, presidente della Camera di Commercio di Salerno.

Un plafond da 30 milioni di euro per le imprese

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo del progetto “Filiere Sostenibili della Piana del Sele”, avviato per sostenere percorsi concreti di innovazione e sviluppo nei principali settori agroalimentari del territorio.

Nell’occasione sarà inoltre illustrato il plafond da 30 milioni di euro messo a disposizione dalle tre BCC promotrici per accompagnare gli investimenti delle imprese verso modelli produttivi sempre più sostenibili.