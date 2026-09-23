Cronaca

Tragedia a Battipaglia, trovato un cadavere in strada: si indaga

Drammatica scoperta in via del Centenario durante la serata. Sul posto 118 e forze dell'ordine per i rilievi e la ricostruzione dei fatti

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Antonio Elia
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Antonio Elia è un giornalista attivo sul territorio di Eboli e della Piana del Sele, impegnato da anni nella cronaca locale e negli approfondimenti su temi...
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Un clima di profondo sgomento si registra nella serata di oggi a Battipaglia, dove il corpo senza vita di una persona è stato rinvenuto in strada, nello specifico in via del Centenario, facendo scattare immediatamente l’allarme nella zona.

La scoperta è avvenuta nel corso della serata e la presenza del corpo lungo la via ha subito mobilitato i residenti e i passanti che hanno allertato i soccorsi.

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L’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine

L’allarme ha portato all’intervento tempestivo dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo, dove purtroppo per la persona coinvolta non c’è stato nulla da fare, poiché i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Indagini in corso e rilievi sul posto

Al momento non si conoscono le generalità della vittima, né sono stati diffusi dettagli circa le cause del decesso o l’esatta dinamica dei fatti. Gli inquirenti sono al lavoro sul campo per effettuare tutti i rilievi del caso e ricostruire quanto accaduto, con ulteriori aggiornamenti attesi nelle prossime ore da parte delle autorità competenti per fare luce su questa drammatica vicenda.

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