Dramma a Sapri: malore improvviso in strada, muore un 60enne

Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi nella città di Sapri a causa della morte improvvisa di un uomo del posto.

Il malore improvviso in via Granozio

Il 60enne si trovava in via Granozio, a pochi passi dalla centrale via Kennedy, quando è stato colpito da un imprevisto e devastante malore e si è accasciato al suolo. A dare l’allarme e a mettere in moto la macchina dei soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla terribile vicenda.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Sul posto immediato è stato l’arrivo dei sanitari del 118, a bordo di un’ambulanza della New Geo, che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo attraverso anche l’utilizzo del defibrillatore. Ma le condizioni del 60enne sono apparse subito critiche.

Nonostante il veloce trasferimento presso il vicino Pronto Soccorso dell’ospedale “Immacolata” di Sapri, per il malcapitato non c’è stato nulla da fare.

Gli accertamenti e la restituzione della salma

Sul posto immediato è stato l’arrivo anche dei Carabinieri della locale Stazione, guidati dal Luogotenente Pietro Marino, per i dovuti accertamenti e rilievi del caso.

Accertate subito le cause del decesso, avvenuto per morte naturale a seguito di un arresto cardiaco, la salma del 60enne è stata restituita ai familiari, increduli e sotto shock per quanto avvenuto.